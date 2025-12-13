Raport Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 poświęcony Kontaktom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014 został opublikowany w internecie 29 listopada 2023 roku. W styczniu 2024 roku został jednak usunięty ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autorami raportu są odwołani przez Sejm RP w dniu 29 listopada 2023 roku członkowie Komisji: Sławomir Cenckiewicz (przewodniczący Komisji), Andrzej Kowalski (wiceprzewodniczący Komisji), Łukasz Cięgotura, Arkadiusz Puławski, Marek Szymaniak, Michał Wojnowski, Andrzej Zybertowicz i Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Raport opublikowany na stronie internetowej BBN jest poprawioną kopią tego z 29 listopada 2023 r. Został jednak na nowo przeredagowany, poprawiony od strony językowej, nadano mu nową szatę graficzną i numerację stron - informuje BBN.

BBN przywróciło raport. "Jest obowiązujący"

"Treść i ustalenia Komisji zawarte w raporcie poświęconym Kontaktom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014 (studium przypadku) mimo upływu dwóch lat od publikacji, nie wymagają sprostowań. Poinformować należy natomiast, że śledztwo prowadzone od 2016 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - 8. Wydział do spraw Wojskowych wobec byłego kierownictwa SKW o to, że zataiło 'przed Prezesem Rady Ministrów pełny zakres podjętej współpracy (...) obejmujący szerszy zakres współpracy niż wnioskowane i udzielone wadliwe zgody, w sytuacji, kiedy największe zagrożenie dla obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP wynikało ze strony służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a cele FSB pozostawały w sprzeczności z celami Polski i NATO', po nielegalnym przejęciu prokuratury przez rząd, zostało wiosną 2024 r. umorzone, a zarzuty wobec gen. bryg. Janusza Noska, gen. bryg. Piotra Pytla i płk. Krzysztofa Duszy wycofane" - czytamy w komunikacie BBN.

"Dodać także należy, że gen. Nosek w 2024 r. został doradcą sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a płk Dusza od grudnia 2023 r. pełni stanowisko zastępcy szefa SKW. Z kolei osoby, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym nadzór nad służbami specjalnymi, a zdaniem Komisji nie powinno się im powierzać "zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa", od dwóch lat ponownie są u steru władzy" - dodano.

W komunikacie BBN przypomniano również, że "24 lipca 2024 r. koalicja rządowa przegłosowała ustawę o 'uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022', zaś 'wszelkie czynności prawne i działania podjęte przez Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 i jej członków uznaje się za nieważne'".

"Tej kuriozalnej, z punktu widzenia prawa, ustawy nie podpisał prezydent RP Andrzej Duda, a zatem publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy" - podkreślono.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. W jej skład weszli m.in. Sławomir Cenckiewicz oraz Andrzej Zybertowicz.

W listopadzie 2023 roku, już po wyborach, ale jeszcze przed utworzeniem rządu Donalda Tuska, opublikowano "raport cząstkowy" komisji.

Zarekomendowano w nim, aby nie powierzać stanowisk Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi w związku z tym, że w latach 2010-2014 r. rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa uznawano za służbę partnerską.

W dniu publikacji raportu Sejm odwołał członków komisji. Następnie utworzono nową komisję.

W sierpniu 2024 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę likwidującą komisję do badania wpływów rosyjskich w latach 2007–2022, którą powołano za czasów rządów PiS.

