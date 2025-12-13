Strażacy interweniowali w piątek 1022 razy - przekazał rzecznik Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że odnotowano 199 pożarów, 672 miejscowe zagrożenia oraz 151 fałszywych alarmów.

Rzecznik poinformował, że w nocy z piątku na sobotę doszło do serii tragicznych pożarów budynków mieszkalnych.

Pożar, w którym zginęła jedna osoba, miał miejsce w Białymstoku (woj. podlaskie). W miejscowości Borówno (woj. kujawsko-pomorskie) życie w pożarze straciły dwie osoby, a w miejscowości Tyniec-Kolonia (woj. świętokrzyskie) - jedna.

Tragiczne pożary budynków mieszkalnych w Polsce. Zginęły w nich cztery osoby

Kierzkowski przekazał, że w sezonie grzewczym od 1 października do 12 grudnia w obiektach mieszkalnych doszło do 5812 pożarów. - 467 osób odniosło obrażenia, a 88 straciło życie - podał Kierzkowski.

ZOBACZ: Wypadek w Szczecinie. Tramwaj wypadł z torów i uderzył w kamienicę

Strażak przypomniał o obowiązkowych przeglądach przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, komina oraz urządzeń grzewczych. "Czujka dymu zwiększa nasze bezpieczeństwo. To mała inwestycja w duże bezpieczeństwo" - zaapelował Kierzkowski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni