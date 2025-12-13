Członkowie Partii Demokratycznej z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć i wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji. Na fotografiach widać prezydenta Donalda Trumpa stojącego za Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie.

Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.

- Cóż, nie widziałem tych zdjęć, ale przecież wszyscy znali tego człowieka… Był wszędzie w Palm Beach… setki ludzi ma z nim zdjęcia… Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem - mówił zapytany o fotografie prezydent.

Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, oskarżyła demokratów o "selektywne publikowanie wybranych zdjęć aby stworzyć fałszywą narrację". Nazywała skupianie się na Trumpie "oszustwem". Podkreśliła, że administracja "zrobiła więcej dla ofiar Epsteina niż kiedykolwiek zrobili demokraci" publikując dokumenty i wzywając do przejrzystości.

Zdjęcia Trumpa z Epsteinem. Prezydent twierdzi, że nie ma w nich nich wielkiego

Wśród innych opublikowanych zdjęć znalazły się fotografie Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, a także Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona, Larry’ego Summersa, byłego księcia Andrzeja i prawnika Alana Dershowitza. Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.

- Ta najnowsza partia zawiera ponad 95 000 zdjęć, w tym fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem - wyjaśnili demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje, z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych.

- Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom… Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta - wzywał członek Izby Reprezentantów Robert Garcia.

Jak zaznaczyła CNBC, sprawa pokazuje, że polityczne napięcia wokół Epsteina nie słabną, a ujawnienie dokumentów może jeszcze bardziej wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną.

