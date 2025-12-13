W programie "Prezydenci i Premierzy" poruszono temat ostatnich tarć między Ministerstwem Obrony Narodowej a Pałacem Prezydenckim, dotyczących przepływu informacji w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie MIG-ów.

Leszek Miller o Ukrainie: Kończy się ten etap dawania na bezdurno

- Myślę, że pana prezydenta Nawrockiego zaskoczył Jarosław Kaczyński, który jednoznacznie powiedział, że sprawa przekazania MIG-ów jest najważniejszą kwestią i nie widzi przestrzeni do polskiej wewnętrznej gry politycznej, tylko to jest nasza racja stanu - powiedział były premier Jan Krzysztof Bielecki.



Były premier Leszek Miller z kolei nawiązał w tym kontekście do zapowiedzianej w Polsce wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego.



- Ja bym sobie wyobrażał, że prezydent Zełenski, wystąpi na tle kilku MIG-ów, które Polska ma przekazać i serdecznie podziękuje Polsce. I za te MIG-i i za te wcześniejsze, i za wszystko inne, co było przekazane - dodał.



Na pytanie prowadzącej, czy prezydent Ukrainy już za to nie dziękował, polityk odparł: "do tej pory nie". - Dobra byłaby okazja. Chcesz te MIG-i? Dobrze, my ci to damy, a właściwie nie damy, a zrobimy wymianę barterową. Dostaniesz MIG-i, ale my też coś dostaniemy - rozumiem, że technologię dronową. Ale kończy się ten etap dawania na bezdurno - podkreślił. - Przyjedź, stań na tle tych MIG-ów i podziękuj Polsce - dodał.



Na te słowa zareagował Jan Krzysztof Bielecki, który ocenił, że jego przedmówca "trochę się zagalopował". - Z czym panie premierze? - dopytał Miller.

- W tym stwierdzeniu, że my coś dajemy za bezdurno. Ukraina prowadzi w imieniu Europy, również Polski, walkę o fundamentalne zasady porządku prawnego, które powinny obowiązywać w Europie, przeciwko agresorom, imperialnej sile (...). Ukraina każdego dnia robi nie tylko dla Polski, ale całej zachodniej Europy gigantyczną przysługę. I mówienie o tym, że powinien nam za to zapłacić, to jest duże nieporozumienie czy niezrozumienie sytuacji - wyjaśnił Bielecki.



Dodał, że Ukraina pomaga Polsce również w taki sposób, że "z powodu wojny mamy kilkaset tysięcy ludzi, którzy tu pracują, płacą podatki i utrzymują premiera Millera". - Ponieważ wydaje mi się, że nie ma ani jednego Ukraińca, który wypracował sobie w Polsce emeryturę. Oni płacą składki, ZUS się wzbogaca na nich o kilkadziesiąt miliardów złotych po czym możne wypłacać bardzo wysoką emeryturę dla Leszka Millewra - podkreślił Jan Krzysztof Bielecki.



Leszek Miller zapewnił, że "utrzymuje się sam". - Owszem, otrzymuję emeryturę, ale po 50 latach pracy w Polsce. To jest emerytura solidnie zarobiona, bez żadnej pomocy Ukraińców - zaznaczył.

MIG-i dla Ukrainy. Spór o wymianę informacji między Pałacem a MON-em

W środę minister obrony zapowiedział, że Polska będzie dążyć do przekazania Ukrainie pozostałych samolotów MiG-29. Wskazał, że maszynom kończą się resursy i nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych, a w zamian Polska chce skorzystać z ukraińskich zdolności dronowych i antydronowych.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartek, że nie trafiła do niego oficjalna informacja na ten temat, co – jak zaznaczył – jeszcze w czwartek potwierdził w BBN. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

O słowa prezydenta szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany przez dziennikarzy w Sejmie. Minister ponownie podkreślił, że temat ten był kilkukrotnie omawiany podczas kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, ale również już podczas kadencji Karola Nawrockiego podczas Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, który obraduje co wtorek. Zaznaczył, że w takich posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel prezydenta – zastępca szefa BBN gen. Mirosław Bryś.

Przekazanie pozostałych MiGów-29 Ukrainie (Polska przekazała już połowę floty tych samolotów - 14 maszyn - w 2023 roku) będzie równoznaczne z wycofaniem tego typu sprzętu z Sił Powietrznych, a zarazem wycofanie ostatnich poradzieckich samolotów bojowych z Polski.

W przyszłym roku mają zacząć się dostawy do Polski nowych myśliwców F-35 z USA. Maszyny tego typu nie trafią jednak do Malborka - specjalistyczna infrastruktura potrzebna do ich obsługi powstaje bowiem w zachodniopomorskim Świdwinie oraz w łódzkim Łasku. Łącznie zamówione są 32 F-35.

