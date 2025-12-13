Niezwykły obiekt na krańcu świata. Nowa broń USA już działa

Obiekt zwraca uwagę nie tylko wyglądem (jest to czteropiętrowa konstrukcja z dwoma ogromnymi ścianowymi antenami), ale również ogromnym potencjałem technologicznym.

Wikimedia Commons Radar Long Range Discrimination Radar (LRDR) zasilany technologią solid-state

Solid-state, azotek galu i tysiące modułów. Tak powstał LRDR

Jak podaje firma Lockheed Martin, Long Range Discrimination Radar (LRDR) to nowoczesny radar dalekiego zasięgu stworzony z wykorzystaniem technologii solid-state (półprzewodnikowej, czyli opartej na elementach stałych).

Dzięki zastosowaniu elementów z azotku galu urządzenie może pracować w ekstremalnych warunkach, a mimo to pozostaje wydajne i pobiera stosunkowo mało energii. Każda z "anten" radaru składa się z tysięcy indywidualnych bloków SSR (Solid State Radar), pogrupowanych w 20 panelach.

ZOBACZ: Zwrot na Węgrzech, media piszą o lęku przed rosyjskim wpływem. Podano wynik sondażu

Pełna specyfikacja LRDR pozostaje niejawna, co jest standardem w przypadku systemów budowanych dla armii USA. Wiadomo jednak, że radar pracuje w paśmie S (2-4 GHz), a jego parametry mają przewyższać możliwości wszystkich dotychczasowych amerykańskich radarów tego typu.

Jak powiedział Benjamin Rich, były drugi dyrektor Lockheed Martin: "Wszystko, co sobie wyobrażasz, już umiemy zrobić".

Nowa generacja wykrywania zagrożeń balistycznych

Instalacja działa w bazie Clear Space Force Station na Alasce. Jej głównymi zadaniami są:

wykrywanie rakiet balistycznych

śledzenie ich toru lotu

rozróżnianie prawdziwych głowic od odłamków i wabików

Google Maps Baza Clear Space Force Station na Alasce

LRDR ma dostarczać szczegółowe dane, które umożliwią systemowi Ground-Based Midcourse Defense (GMD) dobranie i naprowadzenie pocisków przechwytujących. System nie będzie marnował rakiet dalekiego zasięgu, aby niegroźne obiekty, użyje po prostu adekwatnego do sytuacji pocisku.

LRDR zdaje kluczowy egzamin

Po serii testów stacja została przekazana do Missile Defense Agency, a to otworzyło drogę do jej pełnego włączenia do istniejących już systemów obronnych.

ZOBACZ: Trump sfrustrowany Rosją i Ukrainą. "Nie chce więcej rozmów"

Według informacji Reutersa w czerwcu 2025 r. LRDR przeszedł przełomowy test polowy: z odległości około 2 tys. kilometrów wykrył, śledził i poprawnie zidentyfikował symulowany cel balistyczny.

4 grudnia 2025 r. radar został oficjalnie włączony do systemu obrony USA, co potwierdziło Dowództwo Sił Kosmicznych. Codzienna praca instalacji będzie monitorowana zdalnie z centrów operacyjnych w Beale i Cheyenne Mountain.

ZOBACZ: Nowy plan pokojowy trafił do USA. Kijów proponuje referendum

"Precyzyjna niezawodność LRDR zwiększa efektywność amerykańskich zdolności przechwytywania pocisków rakietowych poprzez szybkie i dokładne wykrywanie zagrożeń rakietowych na dużym zasięgu" - powiedział płk Jared Hoffman, zastępca dowódcy ds. operacji, planów, szkoleń i rozwoju sił w CFC.

Dodał również, że: "To przyjęcie operacyjne oznacza przełomowy moment w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego USA oraz zdolności ostrzegania przed pociskami rakietowymi, ich śledzenia i namierzania".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl