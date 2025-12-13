Głównym zadaniem niemieckich żołnierzy na północy i wschodzie Polski mają być działania inżynieryjne - przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony w rozmowie z "Bildem".

Konkretnie chodzi m.in. o budowę okopów, układanie drutu kolczastego czy tworzenie barier przeciwpancernych.

Ma to być wkład Bundeswehry w zabezpieczanie wschodniej granicy Polski z Białorusią i Rosją w ramach operacji "Tarcza Wschód", która trwa od maja 2024 roku na obszarze przygranicznym z Białorusią i Rosją.

Niemieccy żołnierze w Polsce. Spędzą tu kilka miesięcy

Misja żołnierzy Bundeswehry ma trwać według obecnych planów do końca 2027 roku. Strona niemiecka nie sprecyzowała dokładnej liczby żołnierzy, którzy wezmą udział w akcji.

Według rzecznika ministerstwa w Polsce służyć będzie kilkudziesięciu żołnierzy lądowych sił zbrojnych oraz jednostek wspomagających.

Zgodnie z deklaracjami strony niemieckiej wysłanie żołnierzy Bundeswehry do Polski nie wymaga zgody Bundestagu, bo nie jest to misja, która wiązałaby się z bezpośrednim zagrożeniem żołnierzy.

Wysłanie żołnierzy Bundeswehry do Polski, nie będzie pierwszym tego typu wsparciem ze strony Niemiec. Na początku grudnia kilka niemieckich myśliwców Eurofighter zostało rozlokowanych pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Samoloty uczestniczą w patrolach. Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry.

