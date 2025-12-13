Pierwsze dwa odcinki specjalne 63. Rajdu Barbórka odbędą się w Modlinie - najpierw na torze, a potem w sąsiedztwie twierdzy. Później załogi przejadą do Warszawy. Tu będą rywalizowały na terenie Polfy Tarchomin, a także na Autodromie Bemowo. Ostatnim akcentem rajdu będzie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej.

W dniu rajdu - w sobotę - zostaną zamknięte ulice Karowa od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy: Dobrej; Furmańska; Browarna od Karowej do Leszczyńskiej i Wiślana na około stumetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną.

Zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach: Karowej od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Dobrej; Furmańskiej; Browarnej od Karowej do Lipowej; Wiślanej i Gęstej.

63. Rajd Barbórka. Utrudnienia na ulicach Warszawy

W dniu rajdu z Dobrej w ulicę Mariensztat będą mogli wjechać wyłącznie: mieszkańcy, taksówki, służby miejskie oraz osoby posiadające identyfikator TK, dojeżdżający do zakładu opiekuńczo-leczniczego i obsługa rajdu. Z kolei mieszkańcy ulic Radnej i Lipowej do swoich posesji dojadą Browarną od strony Leszczyńskiej.

Dodatkowo na dwa dni - piątek i sobotę - zamknięta zostanie droga wewnętrzna prowadząca do Automobilklubu Polski na Bemowie. Na parkingu przed Autodromem zostanie wprowadzony także zakaz parkowania.

"Przez całą sobotę autobusy linii 127 nie będą kursowały ulicą Browarną. Pojadą prosto Dobrą do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą: Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

