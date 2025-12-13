"Tajlandia będzie kontynuować działania militarne, dopóki nie uznamy, że nasze terytorium i nasz naród nie są już zagrożone" - oznajmił Anutin Charnvirakul we wpisie na Facebooku. "Chcę to jasno powiedzieć. Nasze obecne działania mówią same za siebie" - dodał.

"13 grudnia 2025 roku tajskie wojsko użyło dwóch myśliwców F-16 do zrzucenia siedmiu bomb na szereg celów" - poinformowało z kolei kambodżańskie ministerstwo obrony we wpisie na platformie X. "Tajskie samoloty wojskowe wciąż nie zaprzestały bombardowań" - dodano.

Premier Kambodży Hun Manet zapewnił w oświadczeniu opublikowanym w sobotę na Facebooku, że strona kambodżańska nadal dąży do pokojowego rozwiązania sporów, zgodnie z ustaleniami z końca października.

Wpisy pojawiły się dzień po rozmowie Donalda Trumpa z szefami rządów Tajlandii i Kambodży, podczas której zwaśnione kraje miały zgodzić się na przerwanie walk - podkreśliła agencja AFP.

Konflikt Tajlandia-Kambodża. Wymiana ognia na granicy

"Przeprowadziłem rano bardzo dobrą rozmowę z premierem Tajlandii Anutiniem Charnvirakulem i premierem Kambodży Hunem Manetem na temat bardzo nieszczęsnego odrodzenia się ich trwającej od dawna wojny. Zgodzili się na ZAPRZESTANIE strzelania od dzisiejszego wieczoru i na powrót do oryginalnego porozumienia pokojowego, zawartego przez nich ze mną, przy wsparciu wspaniałego premiera Malezji Anwara Ibrahima" - napisał w piątek Donald Trump w serwisie Truth Social.

Tajlandia i Kambodża podpisały wówczas porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.

Armia Tajlandii utrzymuje, że kambodżańskie wojsko przeprowadziło w środę wieczorem ostrzał artyleryjski, atakując jej pozycje. W odwecie tajlandzcy żołnierze ostrzelali przeciwnika, niszcząc m.in. ciężarówki. Według prorządowego portalu Cambodia's Fresh News wymiana ognia była kontynuowana w czwartek.

Strony wzajemnie oskarżały się o sprowokowanie agresji. W czwartek agencja AP podała, powołując się na tajlandzkie wojsko, że w starciach przy granicy obu krajów zginęło ponad 20 osób, w tym trzech cywilów. Władze Kambodży poinformowały, że po jej stronie życie straciło dziewięciu cywilów, w tym niemowlę, a 46 innych osób zostało rannych.

Oba kraje od ponad stu lat spierają się o swą 800-kilometrową granicę lądową. Granica ta została wytyczona przez francuskich kartografów w 1907 roku, gdy Francja była kolonialnym władcą Kambodży - przypomina serwis BBC.

