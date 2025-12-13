Łukaszenka dogadał się z Trumpem. Ponad 100 osób ułaskawionych, w tym Polak

Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się "Wiasna", uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Na liście - jak dodano w komunikacie - znajdują się osoby skazane za różne przestępstwa: szpiegostwo, działalność terrorystyczną i ekstremistyczną.

Wśród 123 zwolnionych w sobotę więźniów politycznych są m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii oraz obywatel Polski Roman Gałuza.

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" przekazało, że na wolność wyszedł m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki i został przymusowo deportowany na Litwę. Uwolniono również opozycjonistkę Maryję Kalesnikawą.

