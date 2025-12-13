Łukaszenka dogadał się z Trumpem. Ponad 100 osób ułaskawionych, w tym Polak

Świat

Aleksander Łukaszenko, w ramach porozumień zawartych z prezydentem USA Donaldem Trumpem i na jego prośbę, ułaskawił 123 obywateli różnych krajów, w tym obywatela Polski Romana Gałuzę - przekazało biuro prasowe białoruskiego przywódcy. Oświadczenie cytuje proreżimowa agencja Biełta.

Grupa osób siedzących przy stole w sali konferencyjnej.
Polsat News
Aleksandr Łukaszenka spotkał się z przedstawicielami władz USA

Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się "Wiasna", uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

 

Na liście - jak dodano w komunikacie - znajdują się osoby skazane za różne przestępstwa: szpiegostwo, działalność terrorystyczną i ekstremistyczną.

 

Wśród 123 zwolnionych w sobotę więźniów politycznych są m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii oraz obywatel Polski Roman Gałuza.

 

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" przekazało, że na wolność wyszedł m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki i został przymusowo deportowany na Litwę. Uwolniono również opozycjonistkę Maryję Kalesnikawą. 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Piotr Białczyk / dk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALAKSAND ŁUKASZENKAALEŚ BIALACKIBIAŁORUŚROMAN GAŁUZAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 