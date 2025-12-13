W sobotę w Warszawie odbywa się konferencja PiS pod hasłem "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0: Kryzys Służby Zdrowia - Diagnoza i możliwe rozwiązania". Podobną nazwę przyjmowały też większe konwencje tego ugrupowania w 2025, 2019 i 2015 r. - przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.

- Dziękuję za obecność na tym ważnym spotkaniu, które jest częścią cyklu konferencji na różne tematy, które składają się na problem Polski w 2025. Najbardziej dolegliwy i widoczny przejaw tego kryzysu, który mamy dzisiaj w Polsce, to będzie właśnie służba zdrowia - mówił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o sytuacji w służbie zdrowia: Znaleźliśmy się pod ścianą

- Podjęcie się daleko idącej reformy służby zdrowia to podjęcie się przedsięwzięcia bardzo trudnego i mającego wiele aspektów. Znaleźliśmy się pod ścianą i jest najwyższy czas na tego rodzaju decyzje i zaproponowanie społeczeństwu daleko idących zmian - podkreślił prezes PiS.

- Mamy wiele problemów i pierwszy z nich to brakujące pieniądze. Służba zdrowia to potężny zespół instytucji, które funkcjonują w pewnym otoczeniu społecznym i podjęcie dalej idących zmian to przedsięwzięcie, które zawsze będzie uwikłane w różnego rodzaju interesy, związane z nimi napięcia i spory i w to wszystko, co wiąże się z obecnym kształtem naszej administracji rządowej i samorządowej - stwierdził.

- Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, ale jestem przekonany, że trzeba to zrobić, bo obecny mechanizm jest niewydajny - dodał Kaczyński.

Podczas konferencji PiS odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem polityków oraz zaproszonych przez nich ekspertów, poświęcony możliwym rozwiązaniom problemów w służbie zdrowia.

- Liczę, że ta konferencja zaprezentuje społeczeństwu plan, który pokaże, że warto coś zmienić, bo inaczej ten kryzys będzie nadal trwał - dodał prezes PiS.

"Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". Konferencja PiS nt. kryzysu w służbie zdrowia

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że sobotnie wydarzenie to kolejne już spotkanie zaplanowane w ramach dyskusji programowych partii.

- Alternatywa 2.0 to kolejne nasze spotkanie programowe, tym razem na temat katastrofy w służbie zdrowia. Obecny rząd doprowadził do bankructwa Narodowego Funduszu Zdrowia i nie ma recepty, jak z tej sytuacji wyjść. Co gorsze, już dzisiaj pacjenci mają problem z dostępem do lekarza, odwołuje się im zabiegi, a na przyszły rok rząd planuje dalsze cięcia nakładów na zdrowie, co tylko pogorszy tę sytuację - ocenił Bochenek.

Podobna konferencja PiS z panelem dyskusyjnym nt. służby zdrowia miała miejsce w zeszłą sobotę. Tym razem jednak spotkanie organizowane przez największą partię opozycyjną odbędzie się w drugą rocznicę zaprzysiężenia trzeciego rządu premiera Donalda Tuska.

Ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego od połowy listopada prowadzi kampanię konferencji prasowych, podczas których lokalni politycy krytykują obecny rząd za doprowadzenie do - jak często określają - "zapaści" w polskiej służbie zdrowia. Dotychczas PiS zorganizowało takie konferencje głównie przed szpitalami w 23 miastach w całym kraju.

Na początku grudnia ponadto odbyły się dwa szczyty medyczne: zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest bowiem przez MZ na około 23 mld zł. Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.

