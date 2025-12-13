W badaniu, którego wyniki opublikowano w sobotę, ankietowanych zapytano: "Które obszary wymagają – według Pana/Pani – największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska?".

W odpowiedzi 61,9 proc. respondentów wskazało służbę zdrowia. Według 42,5 proc. badanych największej poprawy wymaga wymiar sprawiedliwości, a zdaniem 40,6 proc. – gospodarka.

Na kolejnych miejscach znalazły się podatki (38,6 proc.), bezpieczeństwo i obronność (37,1 proc.), edukacja (34,2 proc.), polityka społeczna (31,2 proc.), polityka zagraniczna (29,5 proc.) oraz inne (3,5 proc.). 11,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/ciężko powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków.

Najnowszy sondaż. Polacy zaniepokojeni sytuacją w służbie zdrowia

Podczas dwóch lat rządów koalicji 15 października nakłady na zdrowie co prawda wzrosły, ale zwiększył się też deficyt w finansowaniu leczenia.



Jesienią szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ. Samorząd lekarski alarmował, że niektóre szpitale odsyłały pacjentów kwalifikujących się do programów lekowych, w tym onkologicznych, do innych ośrodków.

Na początku grudnia odbyły się dwa szczyty medyczne: zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel.

Rząd zdecydował się na dosypanie pieniędzy do systemu m.in. z emisji obligacji, z budżetu państwa. Według Ministerstwa Zdrowia blisko 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego pozwoli na zaspokojenie potrzeb NFZ w 2025 r.



Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł. Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.

