Erdogan spotkał się z Putinem w piątek w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie, na międzynarodowym forum poświęconym pokojowi, które miało uczcić 30-lecie uznania tego środkowoazjatyckiego państwa przez ONZ za kraj neutralny.

Turecki przywódca powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie lotu powrotnego, że "pokój na Ukrainie nie jest odległy".

Prezydent Turcji ostrzegł również obie strony konfliktu, przed atakami na Morzu Czarnym. Wypowiedź Erdogana nastąpiła kilka godzin po tym, gdy tureckie statki zostały uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

- Morze Czarne nie powinno być postrzegane jako obszar konfrontacji. Nie przyniosłoby to korzyści ani Rosji, ani Ukrainie. Wszyscy potrzebują bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym – podkreślił Erdogan.

Wojna w Ukrainie. Pomysł na ograniczony rozejm

W piątek, bezpośrednio po rozmowie z rosyjskim przywódcą, biuro prezydenta Erdogana oświadczyło, że podpowiedział on Putinowi pomysł wprowadzenia ograniczonego rozejmu w Ukrainie. Według tej propozycji, zawieszenie broni miałoby obejmować porty i obiekty energetyczne.

"Prezydent oświadczył, że wysiłki zmierzające do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej sprawiedliwym i trwałym pokojem są ważne, i wierzy, że postęp można osiągnąć w obszarach, które przyniosą praktyczne korzyści obu stronom. Korzystne mogłoby być ograniczone zawieszenie broni, obejmujące obiekty energetyczne i porty" - przekazało biuro ds. komunikacji prezydenta Turcji.

Erdogan zapewnił, że uważnie śledzi negocjacje pokojowe, mające na celu zakończenie wojny i że w tym kontekście Turcja jest gotowa do prowadzenia rozmów we wszystkich formatach - podano w komunikacie.

Biuro tureckiego prezydenta dodało, że rozmowa z Putinem dotyczyła również stosunków dwustronnych, tematu zamrożenia rosyjskich aktywów przez UE, wydarzeń w Syrii, Palestynie i na Kaukazie.

