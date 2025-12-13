Dramatyczny wypadek na S8. Są ranni, lądowały dwa śmigłowce LPR

Polska

Pięć osób zostało rannych w wypadku na trasie S8 w okolicach Wyszkowa (woj. mazowieckie). Samochód dostawczy uderzył tam w bariery ochronne. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozbity biały bus po wypadku drogowym, przy barierkach energochłonnych.
Facebook/KPP SP w Wyszkowie
Na trasie S8 doszło do poważnego wypadku z udziałem busa, pięć osób rannych

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w sobotę po południu na trasie S8 w miejscowości Lucynów.

 

Według wstępnych ustaleń policji, kierujący busem marki Iveco, którym podróżowało pięć osób, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne.

 

 

W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, w tym trzy odniosły poważne obrażenia. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Przedstawiciele służb poinformowali, że na trasie w dalszym ciągu występują utrudnienia. "Pas w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowany. Prosimy o zachowanie ostrożności i wybór tras alternatywnych" - przekazali policjanci z Wyszkowa.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Borys Budka o Jarosławie Kaczyńskim: Byłby w stanie zrobić Brauna premierem
Dawid Kryska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLICJAPOLSKARANNIS8ŚMIGŁOWCE LPRSTRAŻ POŻARNAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 