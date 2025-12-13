Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w sobotę po południu na trasie S8 w miejscowości Lucynów.

Według wstępnych ustaleń policji, kierujący busem marki Iveco, którym podróżowało pięć osób, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne.

W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, w tym trzy odniosły poważne obrażenia. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedstawiciele służb poinformowali, że na trasie w dalszym ciągu występują utrudnienia. "Pas w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowany. Prosimy o zachowanie ostrożności i wybór tras alternatywnych" - przekazali policjanci z Wyszkowa.

