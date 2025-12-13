Dwóch żołnierzy armii amerykańskiej i tłumacz cywilny zginęli w ataku Państwa Islamskiego w mieście Palmyra w środkowej Syrii, gdzie wspierali operacje antyterrorystyczne - przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Jak dodał, w wyniku ataku trzech innych wojskowych zostało rannych.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth poinformował, że napastnik został zabity przez siły sojusznicze.

"Dzikus, który dokonał tego ataku, został zabity przez siły sojusznicze. Niech wszyscy wiedzą, że jeśli obierzecie sobie za cel Amerykanów - gdziekolwiek na świecie - spędzicie resztę swojego krótkiego, pełnego niepokoju życia wiedząc, że Stany Zjednoczone będą was ścigać, znajdą i bezlitośnie zabiją" - napisał na platformie X.

