Zwrot na Węgrzech, media piszą o lęku przed rosyjskim wpływem. Podano wynik sondażu

Według cytowanego przez dziennik "Nepszava" sondażu 53 proc. ankietowanych uznało, że to Rosja może próbować wpłynąć na najbliższe wybory. 49 proc. badanych wskazało z kolei, że podobne kroki mogą podjąć Unia Europejska lub USA.

Sondaż na Węgrzech. Część ankietowanych obawia się Rosji, inni Ukrainy

Jedna czwarta Węgrów obawia się prób manipulacji wyborami przez Kijów - zauważyli autorzy gazety, przypominając oskarżenia kierowane w tej sprawie przez rząd Węgier pod adresem Ukrainy.

Sondaż wykazał również, że od początku wybuchu wojny w Ukrainie postrzeganie tego kraju na Węgrzech uległo znacznemu pogorszeniu. "Ludność węgierska uznaje obecnie zaatakowaną Ukrainę jako większe zagrożenie niż Rosja, choć wcześniej sytuacja była dokładnie odwrotna" - podała "Nepszava".

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają odbyć się planowo w kwietniu 2026 roku.

Przygotowania do wyborców. Poparcie dla partii na Węgrzech

Opublikowany na początku grudnia sondaż think tanku 21 Research Center wykazał, że partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana zbliżyła się do najważniejszego ugrupowania opozycji - partii TISZA - która nadal cieszy się jednak największym poparciem wyborców.

Wśród ogółu wyborców TISZA wyprzedza Fidesz o cztery punkty procentowe, a wśród tych, którzy wiedzą, jak będą głosować, przewaga ta wynosi siedem pkt. proc. W porównaniu z wynikami z października wszystkie dane uległy zmianie, a różnica między dwiema głównymi partiami zmniejszyła się z 10 pkt. proc.

Ugrupowanie Petera Magyara uzyskało w najnowszym sondażu 47 proc. poparcia, a partia Orbana - 40 proc.

