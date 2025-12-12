Ministrowie krajów UE przyjęli zmiany w KPO. Miliardy popłyną do Polski

Po rewizji przyjętej przez rząd pod koniec września polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

ZOBACZ: Potężny zastrzyk gotówki dla Polski. Bruksela wysłała kolejne środki z KPO

W czasie rewizji planów kraje członkowskie nie mogą zgłaszać wniosków o płatność. Dlatego sfinalizowanie tego procesu było niezbędne, by Polska zdążyła z wysłaniem szóstego i siódmego wniosku o płatność z KPO, co według Ministerstwa Funduszy jest planowane na koniec grudnia br.

Ministrowie finansów państw UE zaakceptowali zmiany w KPO

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE w piątek przyjęli łącznie zmiany w 10 planach. Poza Polską zaakceptowano także zmiany w KPO: Austrii, Cypru, Czech, Francji, Grecji, Łotwy, Malty, Portugalii i Słowenii.

W decyzji, którą podjęli ministrowie, podkreślono, że Polska zgłosiła zmiany 80 celów w KPO, powołując się na obiektywne okoliczności takie jak wzrost kosztów w związku z inflacją (dwa cele), brak zapotrzebowania (13 celów) czy nieoczekiwane opóźnienia spowodowane problemami z zamówieniami publicznymi, opóźnieniami w realizacji projektów i przedłużającym się procesem legislacyjnym (13 celów).

ZOBACZ: Kolejne miliardy z KPO popłyną do Polski. KE dała zielone światło

Kolejne 33 cele zostały poddane rewizji, by "wdrożyć lepsze alternatywy, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń administracyjnych". Jednym z tych celów było zwiększenie udziału transportu bezemisyjnego i niskoemisyjnego oraz zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Polska chce inwestować w unijny system łączności satelitarnej

W dokumencie napisano, że Polska wnioskowała o to, by zwolnione w wyniku zmian pieniądze przekazano na realizację jednego dodatkowego celu i zwiększenie poziomu wdrożenia pięciu już istniejących.

Tym dodatkowym celem jest wkład w rozwój unijnego systemu łączności satelitarnej IRIS2, który ma pozwolić Wspólnocie usamodzielnić się w tym zakresie (czołowym dostawcą internetu satelitarnego obecnie jest Starlink, należący do amerykańskiego miliardera Elona Muska).

ZOBACZ: Zwrot ws. KPO. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję Polski

Pieniądze zwolnione w wyniki rewizji polskiego KPO zostaną przekazane też na już zapisane w planie cele; są to: zwiększenie nakładów w ramach programu InvestEU, inwestycje w systemy oczyszczania ścieków i zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich oraz e-usługi publiczne, a także instalacje odnawialnych źródeł energii realizowane przez społeczności energetyczne oraz systemy magazynowania energii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni