Plan Kremla na Donbas. Stanowcza deklaracja doradcy Putina

Delegacja z Kremla odwiedziła w piątek Aszchabad, gdzie Władimir Putin spotkał się z turkmeńskim przywódcą Gurbanguly Berdimuhamedowem i liderami regionu na Międzynardowym Forum Pokoju i Zaufania.

W szczycie brał udział m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który wykorzystał okazję do zaproponowania Putinowi rozwiązań dotyczących Ukrainy.

Erdogan zasugerował Putinowi częściowe wstrzymanie ognia. "Wprowadzenie ograniczonego zawieszenia broni, obejmującego przede wszystkim obiekty energetyczne i porty, mogłoby być korzystne" - przekazało biuro Erdogana na X.

Przyszłość Donbasu według Kremla: zamiast wojska policjanci i Rosgwardia

Podczas wizyty w Turkmenistanie aktualne stanowisko Kremla w sprawie Ukrainy zarysował Jurij Uszakow uważany za bliskiego współpracownika Putina. Szczególną uwagę poświęcił Donbasowi.

- Prędzej czy później, jeśli nie w drogą negocjacji, to wojenną, to terytorium przejdzie pod pełną kontrolę Federacji Rosyjskiej. Wyłącznie od tego zależy wszystko pozostałe - powiedział Uszakow.

- Wstrzymanie ognia może nastąpić tylko po wyjściu ukraińskich wojsk. A co tam będzie dalej - o tym można według mnie prowadzić rozmowy. A to dlatego, że jest całkiem możliwe, że nie będzie tam bezpośrednio wojska, ani rosyjskiego, ani ukraińskiego - mówił doradca Putina o wizji przyszłości Donbasu kreślonej na Kremlu

Zamiast wojska Rosja planuje wysłać do Donbasu policję i Rosgwardię, czyli Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji. Rosgwardia zastąpiła w 2016 r. różne formacje wojskowe podlegającego pod rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i stanowi wojska wewnętrzne Rosji.

W Donbasie "będzie wszystko, co potrzebne do zaprowadzenia porządku i organizacji życia" - powiedział Uszakow.

Zełenski: ustępstwa terytorialne tylko po referendum

Warunkiem wstrzymania ognia stawianym przez Kreml jest wyjście wojsk ukraińskich z Donbasu. W czwartek o przyszłości regionu wypowiedział się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Zełenski przekazał Amerykanom nowy 20-punktowy wariant porozumienia pokojowego.

- Wszelkie potencjalne kompromisy dotyczące terytorium powinny być rozstrzygane w głosowaniu powszechnym - powiedział Zełenski, komentując nowe pomysły przedstawicieli USA. Amerykanie chcą, by ze wschodnich obwodów Ukrainy utworzyć wolne strefy ekonomicznych.

Zełenski przekazał, że "wolne strefy ekonomiczne" miałyby być według USA terenami, na które mogłyby się wycofać ukraińskie wojska, prawdopodobnie również z Donbasu. Prezydent Ukrainy wyklucza jednak podejmowanie decyzji dotyczących integralności terytorialnej państwa bez zgody udzielonej przez naród w referendum.

