Ukraińskie siły specjalne, we współpracy z rebelianckim ruchem Czarna Iskra, przeprowadziły operację mającą na celu zniszczenie dwóch rosyjskich statków - podaje agencja Unian. Jednostki transportowały sprzęt wojskowy i broń na Morzu Kaspijskim.

Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały na Telegramie, że przedstawiciele ruchu rebelianckiego przekazali szczegółowe informacje o trasie i ładunku uszkodzonych statków.

"Wśród dotkniętych statków znajdują się 'Kompozytor Rachmaninow' i 'Askar-Sarydża', które są wykorzystywane przez Federację Rosyjską do celów wojskowych i objęte sankcjami USA z powodu ich udziału w dostawach ładunków wojskowych między Iranem a Federacją Rosyjską" - napisano w raporcie.

Rosja. Atak na statki na Morzu Kaspijskim

Wcześniej udało się wstrzymać wydobycie ropy naftowej w kilkudziesięciu odwiertach platformy wydobywczej Filanovsky na Morzu Kaspijskim - pisze Unian. Odnotowano co najmniej cztery ataki dronów na tę morską platformę firmy Łukoil-Niżniewolżsknieft.

Jak podaje agencja, pojawiły się również informacje, że drony "zniszczyły" rafinerię Sławnieft-JANOS w Jarosławiu, jedną z największych w Rosji, położoną ponad 700 km na północny wschód od Moskwy.

Strona rosyjska nie wydała oświadczenia dotyczącego skutków ataków.

Ukraina. Atak na infrastrukturę elektryczną

Na początku tygodnia Ukrenergo poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach Ukrainy, w wyniku czego w większości regionów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu. W oświadczeniu operator poinformował poinformowało, że przerwy zostaną anulowane, gdy tylko pracownicy ustabilizują sieć elektroenergetyczną.

"Prace naprawcze trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie wszystkim odbiorcom pozbawionym prądu" - napisano w komunikacie.



Ukrenergo zauważył, że z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym w obwodach połtawskim, sumskim i charkowskim, spowodowanej rosyjskimi ostrzałami, rano zastosowano harmonogramy awaryjnych wyłączeń energii elektrycznej.

Odessa. Turecki statek trafiony niezidentyfikowanym pociskiem

Reuters poinformował w piątek o ataku na inną jednostkę. Z relacji dziennikarzy wynika, że mający tureckiego właściciela ​​masowiec, który kursuje między tureckim Karasu a ukraińską Odesą, został trafiony rakietą lub innym pociskiem wkrótce po zacumowaniu w porcie w Czarnomorsku. Na jednostce wybuchł pożar, który został już opanowany.

Agencja Reutera podaje, że jednostka została uszkodzona, ale nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ukraińskie media przekazały, że za atakiem stoją Rosjanie.

W zeszłym tygodniu Rosja zagroziła "odcięciem Ukrainy od morza" w odwecie za ataki Kijowa przy użyciu dronów morskich na nielicencjonowane tankowce płynące do Rosji w celu eksportu ropy.

