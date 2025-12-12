Ukraińcy uderzyli na Morzu Kaspijskim. Celem statki transportujące broń
Ukraińskie siły specjalne zaatakowały dwa rosyjskie statki transportujące sprzęt wojskowy na Morzu Kaspijskim - podaje Unian. Jednostki, które były wykorzystywane do celów wojskowych, objęte są sankcjami USA. Reuters informuje natomiast o uszkodzeniu kolejnego statku. Chodzi o turecki statek towarowy, który cumował w porcie w Czarnomorsku. Jednostka miała zostać zaatakowana przez Rosjan.
Ukraińskie siły specjalne, we współpracy z rebelianckim ruchem Czarna Iskra, przeprowadziły operację mającą na celu zniszczenie dwóch rosyjskich statków - podaje agencja Unian. Jednostki transportowały sprzęt wojskowy i broń na Morzu Kaspijskim.
Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały na Telegramie, że przedstawiciele ruchu rebelianckiego przekazali szczegółowe informacje o trasie i ładunku uszkodzonych statków.
"Wśród dotkniętych statków znajdują się 'Kompozytor Rachmaninow' i 'Askar-Sarydża', które są wykorzystywane przez Federację Rosyjską do celów wojskowych i objęte sankcjami USA z powodu ich udziału w dostawach ładunków wojskowych między Iranem a Federacją Rosyjską" - napisano w raporcie.
Rosja. Atak na statki na Morzu Kaspijskim
Wcześniej udało się wstrzymać wydobycie ropy naftowej w kilkudziesięciu odwiertach platformy wydobywczej Filanovsky na Morzu Kaspijskim - pisze Unian. Odnotowano co najmniej cztery ataki dronów na tę morską platformę firmy Łukoil-Niżniewolżsknieft.
ZOBACZ: Przełom w sprawie aktywów Rosji. UE podjęła kluczową decyzję
Jak podaje agencja, pojawiły się również informacje, że drony "zniszczyły" rafinerię Sławnieft-JANOS w Jarosławiu, jedną z największych w Rosji, położoną ponad 700 km na północny wschód od Moskwy.
Strona rosyjska nie wydała oświadczenia dotyczącego skutków ataków.
Ukraina. Atak na infrastrukturę elektryczną
Na początku tygodnia Ukrenergo poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach Ukrainy, w wyniku czego w większości regionów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu. W oświadczeniu operator poinformował poinformowało, że przerwy zostaną anulowane, gdy tylko pracownicy ustabilizują sieć elektroenergetyczną.
ZOBACZ: Dopadli rosyjski skarb na Krymie. An-26 zniszczony w ataku dronów
"Prace naprawcze trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie wszystkim odbiorcom pozbawionym prądu" - napisano w komunikacie.
Ukrenergo zauważył, że z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym w obwodach połtawskim, sumskim i charkowskim, spowodowanej rosyjskimi ostrzałami, rano zastosowano harmonogramy awaryjnych wyłączeń energii elektrycznej.
Odessa. Turecki statek trafiony niezidentyfikowanym pociskiem
Reuters poinformował w piątek o ataku na inną jednostkę. Z relacji dziennikarzy wynika, że mający tureckiego właściciela masowiec, który kursuje między tureckim Karasu a ukraińską Odesą, został trafiony rakietą lub innym pociskiem wkrótce po zacumowaniu w porcie w Czarnomorsku. Na jednostce wybuchł pożar, który został już opanowany.
Agencja Reutera podaje, że jednostka została uszkodzona, ale nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ukraińskie media przekazały, że za atakiem stoją Rosjanie.
ZOBACZ: Odessa pod rosyjskim ostrzałem. "Tych ludzi można było uratować"
W zeszłym tygodniu Rosja zagroziła "odcięciem Ukrainy od morza" w odwecie za ataki Kijowa przy użyciu dronów morskich na nielicencjonowane tankowce płynące do Rosji w celu eksportu ropy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej