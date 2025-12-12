Szymon Hołownia komisarzem w ONZ? Media: Jest decyzja

Były prezydent Iraku Barham Salih w piątek otrzymał zgodę na objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jak wynika z listu podpisanego przez szefa organizacji Antonio Guterresa, Irakijczyk został mianowany na pięcioletnią kadencję, która oficjalnie rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku.

O prestiżowe stanowisko przy ONZ ubiegał się były marszałek Sejmu i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia. Polityk pod koniec września poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na wspomnianą funkcję.

Komisarz ONZ ds. Uchodźców wybrany. Hołownia bez nominacji

W listopadzie Hołownia ocenił, że jego kandydaturę popiera już kilkadziesiąt krajów wspólnoty, takich jak Litwa, Łotwa, Chorwacja czy Wietnam.

Jednym z elementów "kampanii" przedwyborczej była podróż polityka do Etiopii, która - jak zaznaczał - była "związana z wizytą parlamentarną, ale też ze staraniem się Polski o to, żeby polski kandydat został Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców".

Oprócz Hołowni wśród kandydatów znaleźli się także m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, obecna mer Paryża czy Roman Mazur - działacz humanitarny, a wcześniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni.

Zwycięzca wyścigu o stanowisko przy ONZ Barham Salih to iracki polityk narodowości kurdyjskiej. W latach 2004-2005 i 2006-2009 pełnił funkcję wicepremiera Iraku, a od 2018 do 2022 roku przewodził krajem. Z początkiem przyszłego roku będzie zajmował się w ONZ kierowaniem międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywaniem ich problemów na całym świecie.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

