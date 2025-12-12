Wasyl Bodnar na antenie Radia RMF FM został zapytany o szczegóły zapowiadanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Dyplomata przekazał, że obaj przywódcy spotkają się w Warszawie prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Spotkanie Nawrocki-Zełenski. Ambasador Ukrainy zapowiada

Ambasador nie zdradził, kiedy dokładnie ma dojść do rozmowy Nawrockiego z Zełenskim. Jak dodał, Kijów w tym tygodniu zaproponował już swój termin i czeka na ruch ze strony Pałacu Prezydenckiego.

- Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy na odpowiedź ze strony polskiej - mówił Bodnar. - Pracujemy nad treścią samej wizyty i mam nadzieję, że w najbliższym czasie je państwo poznacie - dodał.

ZOBACZ: Trump sfrustrowany Rosją i Ukrainą. "Nie chce więcej rozmów"

Na spotkaniu Nawrocki-Zełenski najpierw poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, a następnie obaj przywódcy porozmawiają o rozwiązaniach pokojowych i polsko-ukraińskiej współpracy obronnej, przemysłowej i gospodarczej.

Jednym z punktów dyskusji będą również ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.

Bezpieczeństwo i polityka gospodarcza. Szczegóły rozmowy Nawrockiego z Zełenskim

W poniedziałek ukraiński prezydent poinformował, że oficjalnie zaprosił Nawrockiego do Ukrainy. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w mediach społecznościowych, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.

Przydacz przekazał również, że rozmawiał już z doradcami Zełenskiego o spotkaniu obu prezydentów. Podkreślił, że "kanały dyplomatyczne są w tej sprawie wyjątkowo aktywne".

- Już wiemy, że pan prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy - mówił.

ZOBACZ: Spotkanie z Nawrockim? Jasna deklaracja Wołodymyra Zełenskiego

Podobnie jak ukraiński ambasador, Przydacz podkreślił, że jedną z najistotniejszych kwestii poruszonych na spotkaniu będzie bezpieczeństwo Polski i Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

– Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół ustaleń pokojowych (...). To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w jej wojnie przeciwko Rosji, napadniętej Ukrainę przez Rosję – mówił na antenie RMF FM szef BPM.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni