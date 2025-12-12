W przeddzień drugiej rocznicy zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, Polskie Radio 24 opublikowało najnowszy sondaż IBRiS, w którym respondentom zadano pytanie, czy koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji w obecnym kształcie.

Niemal połowa Polaków (49,6 proc.) oceniła, że "Koalicja 15 października" dotrwa do końca sejmowej kadencji. 30,1 proc. badanych uznało, że rząd Donalda Tuska nie zdoła utrzymać władzy przez najbliższe lata.

Odpowiedzi na pytanie sondażowe nie potrafiło udzielić 20,3 proc. respondentów.

Dwa lata od zaprzysiężenia koalicji. Polacy oceniają pracę rządu

W grupie zwolenników koalicji rządzącej 14,5 proc. osób uznało, że "zdecydowanie" przetrwa ona do końca kadencji. Odpowiedź "raczej tak" wybrało znacznie więcej, bo już 35,1 proc. respondentów.

12,1 proc. przeciwników rządu stwierdziło, że "zdecydowanie nie" uda mu się zakończyć kadencji w tym samym składzie, co przed dwoma laty. Sceptycznych jest co do tego kolejnych 18 proc.

Działania koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy najbardziej popierają wyborcy, którzy zagłosowali na nią w 2023 roku. 19 proc. z nich jest przekonanych, że rząd utrzyma stabilność przez najbliższe lata. Za prawdopodobne uważa to 59 proc. osób.

ZOBACZ: Zapytali o jakość życia za rządów Donalda Tuska. Wyraźny sygnał dla władzy

W elektoracie opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) 34 proc. spodziewa się, że koalicja przetrwa, natomiast 48 proc. sądzi, że nie utrzyma się do końca kadencji.

Osoby, które nie zagłosowały w ostatnich wyborach bądź nie mają sprecyzowanych poglądów politycznych w aż 56 proc. nie mają zdania w sprawie przyszłości koalicji. 5 proc. w pełni wierzy w jej stabilność, a 13 proc. ocenia ją raczej pozytywnie.

Niepewnych co do dalszych losów rządu Donalda Tuska jest łącznie 26 proc. - 14 proc. wybrało opcję "raczej nie", a 12 proc. - "zdecydowanie nie").

Przyszłość koalicji rządzącej. Najnowszy sondaż partyjny

Jak prezentuje się zaś poparcie dla poszczególnych partii wchodzących w skład koalicji? Większość przeprowadzanych w ostatnich miesiącach sondaży wskazuje Koalicję Obywatelską jako lidera w wyścigu po władzę.

W najnowszym badaniu IPSOS dla Radia Zet ugrupowanie Donalda Tuska otrzymało 30 proc. głosów. W Sejmie doszłoby jednak do sporych zmian. W parlamencie nie znalazłyby się aż dwie partie koalicyjne - Polska 2050 i PSL, które uzyskały po 3 proc. głosów.

Drugą siłą polityczną w kraju byłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem sięgającym 25 proc. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 13 proc. Polaków.

ZOBACZ: Polacy ocenili pomysł premiera ws. reparacji od Niemiec. Najnowszy sondaż

Po 7 proc. głosów uzyskałyby także Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. W ławach sejmowych zasiedliby również posłowie Partii Razem, która otrzymała 6 proc. głosów.

Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Polskiego Radia 24 przeprowadzono 8 i 9 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1072 dorosłych Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni