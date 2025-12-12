Tajemnicze zaginięcie Polaka we Włoszech. Odnaleziono psa mężczyzny
We Włoszech trwają poszukiwania 44-letniego Karola Brożka, który zaginął ponad 20 dni temu w Apeninach. Polakowi w wyprawie towarzyszyły dwa psy, po których również zaginął ślad. W piątek w sprawie nastąpił mały przełom. Włoskie media poinformowały bowiem o odnalezieniu jednego z czworonogów. Zwierzę było skrajnie niedożywione.
O odnalezieniu przerażonego czworonoga poinformował serwis news-town.it. Zwierzę zostało znalezione w pobliżu wyciągu krzesełkowego Le Fontari w Campo Imperatore.
Pies, który był widocznie niedożywiony, został przetransportowany na badanie weterynaryjne. Służby wciąż nie natrafiły jednak na ślad drugiego psa, ani zaginionego Polaka.
W akcji poszukiwawczej biorą udział m.in. policjanci, naziemne zespoły ratownicze, straż pożarna i lokalne służby ratunkowe. Do akcji wykorzystano także m.in. drony i śmigłowce, a także wsparcie psów tropiących.
Karol Brożek zaginął w Apeninach. Trwają poszukiwania Polaka
44-letni Karol Brożek zaginął kilkanaście dni temu. Polak został nagrany 19 listopada przez kamery monitoringu, gdy w towarzystwie swoich psów opuścił swój kamper zaparkowany na płaskowyżu Campo Imperatore, położonego w sercu masywu Gran Sasso. Następnie skierował się w stronę Corno Grande, najwyższego szczytu Apeninów.
Diana Brożek, siostra bliźniaczka poszukiwanego, mówiła włoskim mediom, że po raz ostatni dzwonili do siebie dzień przed zaginięciem. Wszczęcie poszukiwań zostało jednak opóźnione, gdyż Polak w przeszłości wielokrotnie nie odzywał się do rodziny przez kilka dni podczas swoich wypraw.
Kobieta wyjaśniła, że zaginięcie zostało zgłoszone po tym, gdy wypożyczalnia samochodów powiadomiła rodzinę o znalezieniu zamkniętego kampera na dużej wysokości, bez śladów użytkowania.
