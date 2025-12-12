W badaniu przeprowadzonym w dniach 7-11 grudnia, zapytano Polaków m.in. o ocenę działań rządu Donalda Tuska.

Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wskazało 6 proc. ankietowanych. "Raczej dobrze" pracę ministrów ocenia 34,9 proc. badanych.

Na przeciwległym biegunie, wskazujących odpowiedź "zdecydowanie źle" było 28,3 proc. pytanych, zaś odpowiedź "raczej źle" wybrało 35, proc. osób.

ZOBACZ: Przyszłość koalicji rządowej. Polacy ocenili politykę władzy

"Nie wiem / trudno powiedzieć" stwierdziło 7,4 proc. ankietowanych.

Sondaż dla Polsat News. Polacy negatywnie o realizacji obietnic rządu

Gorzej dla zespołu kierowanego przez Donalda Tuska wygląda ocena realizacji obietnic przez rząd, które składane były w trakcie kampanii wyborczej.

W tym wypadku odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 2,1 proc. badanych, a 20,9 proc. wskazało na opcję "raczej dobrze".

"Zdecydowanie źle" realizację obietnic ocenia 36,1 proc. ankietowanych, 29 proc. "raczej źle". 11,9 proc. odpowiedziało na to pytanie "nie wiem / trudno powiedzieć".

W sondażu znalazło się także pytanie uszczegóławiające kwestię obszaru realizacji obietnic. Najwięcej Polaków wskazało, że rządzący sprawdzają się w kwestii bezpieczeństwa - 34,7 proc., na drugim miejscu znalazła się jednak odpowiedź "żadne" - 24,8 proc. Podium w tym przypadku zamyka temat "rozliczenia nieprawidłowości" na co wskazało 16,4 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Zapytali o jakość życia za rządów Donalda Tuska. Wyraźny sygnał dla władzy

Pozostałe odpowiedzi: zdrowie - 0,6 proc., wymiar sprawiedliwości - 6 proc., edukacja - 5,3 proc., nie wiem / trudno powiedzieć - 12,3 proc.

Polacy ocenili współpracę Nawrocki - Tusk

Ostatnim pytaniem na które odpowiadali ankietowani było: "Czy Pana/i zdaniem współpraca premiera i prezydenta jest?".

W tej kwestii zdecydowana większość, 63,8 proc. badanych wskazała na odpowiedź "bardzo zła". Przeciwnego zdania jest tylko 0,3 proc. ankietowanych. "Raczej źle" współpracę ocenia 28,7 proc. pytanych, zaś "raczej dobrze" 0,8 proc.

Opcję "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 6,4 proc. badanych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni