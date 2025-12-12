Cyberatak i ingerencja w wybory. Ambasador Rosji na dywaniku w niemieckim MSZ

Władze Niemiec podjęły decyzję o wezwaniu ambasadora Rosji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapowiadają także wprowadzenie środków odwetowych. Rosja ma "zapłacić cenę za działania hybrydowe" - zapowiedział rzecznik ministerstwa Josef Hinterseher podczas konferencji.

Niemcy oskarżają Rosję. Za cyberatakiem na lotnisko ma stać GRU

Ustalenia są efektem śledztwa dotyczącego cyberataku na systemy kontroli ruchu lotniczego, do jakiego doszło w sierpniu 2024 r. Według niemieckich służb zostały one przeprowadzone na zlecenie Federacji Rosyjskiej przez grupę hakerską Fancy Bear.

"Nasze ustalenia wywiadowcze dowodzą, że za ten atak odpowiada rosyjski wywiad wojskowy GRU" - przekazał Hinterseher.

Osobne śledztwo toczyło się w sprawie ingerencji rosyjskich służb w niemieckie wybory realizowanych w ramach kampanii "Szturm 156". Według ustaleń niemieckiego rządu Rosja organizowała operacje dezinformacyjne przed wyborami do Bundestagu, a także na bieżąco realizuje swoje cele, ingerując w politykę wewnętrzną RFN.

Rosjanie mieli wpływać na wybory w Niemczech. W ruch poszły deep fake'i

"Przed wyborami federalnymi w Niemczech kampania ta była wymierzona między innymi w głównego kandydata Partii Zielonych, Roberta Habecka, oraz ówczesnego kandydata CDU na kanclerza Friedricha Merza" - podał dziennik.

Niemiecki rząd oskarżył Rosjan m.in. o to, że w lutym tego roku, na dwa dni przed dniem głosowaniem w wyborach parlamentarnych, udostępnili w sieci fałszywe nagrania wideo. Z użyciem techniki deep fake wygenerowano nieprawdziwe informacje sugerujące udział polityków w aferze korupcyjnej.

Innym przykładem jest rozpowszechnienie fałszywej informacji, że na kartach głosowania korespondencyjnego w Lipsku nie znalazło się pole umożliwiającego głosowanie na partię Alternative für Deutschland.

Niemcy odpowiadają. Podróże rosyjscy dyplomatów będą monitorowane

W ocenie niemieckiego rządu Rosja "bardzo konkretnie zagraża naszemu bezpieczeństwu, nie tylko poprzez jej agresję na Ukrainę, ale także tutaj, w Niemczech".

W odpowiedzi niemiecki rząd od 1 stycznia wprowadzi monitoring podróży transgranicznych rosyjskich dyplomatów akredytowanych w Niemczech. Nadal będą mogli przekraczać granice w strefie Schengen, jednak ich aktywność będzie skrupulatnie rejestrowana.

"Podejmiemy szereg działań zaradczych, aby zmusić Rosję do zapłaty za jej działania" - zapowiedział rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

