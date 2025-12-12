53-letnią Mohammadi zatrzymano podczas uroczystości upamiętniającej prawnika walczącego o prawa człowieka, którego ciało znaleziono niedawno w niejasnych okolicznościach.

ZOBACZ: Iran wsparł Rosję nową, potężną bronią. Ukraińcy w potrzasku

Jej zwolennicy napisali, że "została w piątek brutalnie zatrzymana przez służby bezpieczeństwa i policję". Oprócz niej zatrzymano też kilku innych działaczy. Nie jest jasne, czy Mohammadi zostanie przewieziona teraz do więzienia, by odbyć resztę wyroku.

Irańska noblistka zatrzymana na antyrządowej manifestacji

"Fundacja Narges apeluje o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich zatrzymanych, którzy uczestniczyli w uroczystości oddania hołdu i okazania solidarności. Ich zatrzymanie stanowi poważne złamanie podstawowych swobód" - napisano w oświadczeniu.

Poinformowano, że podczas ceremonii, która zgodnie z tradycją islamską miała miejsce siedem dni po śmierci adwokata, skandowano hasła takie jak "Niech żyje Iran", "Walczymy, umieramy, nie tolerujemy upokorzeń" i "Śmierć dyktatorowi". Inne nagrania emitowane przez perskojęzyczne kanały telewizyjne spoza Iranu pokazują Mohammadi wsiadającą na dach pojazdu z mikrofonem i zachęcającą ludzi do skandowania haseł.

Amerykańska agencja prasowa HRANA (Human Rights Activists News Agency) opublikowała nagranie Mohammadi, która nie miał na sobie chusty na głowę. Kobiety zobowiązane są nosić nakrycie głowy w miejscach publicznych na terenie Republiki Islamskiej.

ZOBACZ: Tak Rosja i Iran omijają sankcje. Tankowce pływają pod fałszywą flagą

Działaczka została skazana w 2016 roku na 16 lat więzienia za stworzenie i prowadzenie "ruchu praw człowieka, który domaga się zniesienia kary śmierci". W 2024 roku tymczasowo zwolniono ją z odbywania kary ze względu na stan zdrowia. Według zwolenników Mohammadi przeszła w więzieniu kilka ataków serca, po czym w 2022 r. przeszła operację.

Mohammadi została odznaczona za walkę o prawa człowieka w Iranie

Mohammadi w 2023 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla za "walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz popularyzację praw człowieka i wolności jednostki".

ZOBACZ: Nobel 2024. Nagroda z medycyny przyznana

Poza więzieniem opozycjonistka pozostawała nieugięta, odmawiając noszenia chusty, przemawiając do zagranicznej publiczności za pośrednictwem wideokonferencji i spotykając się z aktywistami w całym Iranie. Mohammadi regularnie przepowiadała również upadek systemu duchownego, który rządzi Iranem od rewolucji islamskiej w 1979 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni