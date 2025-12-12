Kobiety czy mężczyźni? Wiadomo, kto lepiej ocenia rząd Donalda Tuska

W sondażu na zlecenie Polsat News ankietowanych zapytano m.in. o to, jak oceniają działania rządu. Ogółem 40,9 proc. uznało je za pozytywne (6 proc. zdecydowanie, a 34,9 proc. "raczej dobrze"). Przeciwnego zdania było 51,8 proc. badanych, w tym 28,3 proc. oceniło rząd "zdecydowanie źle".

Ocena działań rządu. Podział na płeć

Wśród sympatyków rządu dominowały kobiety. Działania kierowanej przez Donalda Tuska Rady Ministrów zdecydowanie dobrze oceniło 8 proc. z nich, a 37 proc. stwierdziło, że ocenia je "raczej dobrze". Negatywnie zaś wyraziło się o rządzie łącznie 47 proc. kobiet (21 proc. raczej źle, a 26 proc. - zdecydowanie). Pozostałych 8 proc. nie było w stanie wskazać odpowiedzi.

Z kolei spośród mężczyzn zdecydowanie dobrze oceniło rząd 4 proc. ankietowanych, a 32 proc. raczej dobrze. W opozycji do tej oceny było łącznie 58 proc. mężczyzn, w tym 27 proc. niepewnie skrytykowało rząd, a 31 proc. zdecydowanie uznało jego działania za niewłaściwe. Pozostałych 7 proc. nie opowiedziało się za żadną ze stron.

Ponadto 27 proc. kobiet stwierdziło, że rząd dobrze realizuje swoje obietnice wyborcze, a 58 proc. uznało, że wypełnia je źle. W przypadku mężczyzn pozytywną ocenę w tej kwestii przekazało 18 proc. ankietowanych, natomiast 64 proc. wyraziło się negatywnie.

Sondaż. Najwięcej sympatyków rządu w starszej grupie wiekowej

Według podziału na wiek najwięcej sympatyków rządu znalazło się wśród badanych, którzy mają 70 i więcej lat - łącznie 50 proc. ankietowanych w tym wieku oświadczyło, że uznaje działania rządu za dobre. Za złe uważa je natomiast łącznie 48 proc. badanych z tej grupy.

Blisko tego wyniku znalazła się też grupa wiekowa 40-49 lat, w której 7 proc. osób zadeklarowało, że zdecydowanie dobrze ocenia rząd, a 41 proc. raczej dobrze. Przeciwnie zaś 48 proc.

W grupie 18-29 lat działania rządu nie podobały się 41 proc. ankietowanych, a 27 proc. określiło je jako dobre lub raczej dobre. W tej grupie było także najwięcej niezdecydowanych osób - łącznie 32 proc., które nie wskazały konkretnej odpowiedzi.

Ocena pozytywna dla rządu - łączna wartość w każdej z grup wiekowych.

18-29 lat : 27 proc.

: 27 proc. 30-39 lat : 29 proc.

: 29 proc. 40-49 lat : 48 proc.

: 48 proc. 50-59 lat : 40 proc.

: 40 proc. 60-69 lat : 44 proc.

: 44 proc. 70 lat i więcej: 50 proc.

Ocena negatywna dla rządu - łączna wartość w każdej z grup wiekowych.

18-29 lat : 41 proc.

: 41 proc. 30-39 lat : 63 proc.

: 63 proc. 40-49 lat : 48 proc.

: 48 proc. 50-59 lat : 54 proc.

: 54 proc. 60-69 lat : 53 proc.

: 53 proc. 70 lat i więcej: 48 proc.

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na grupie 1000 osób, w dniach 7-11 grudnia 2025 roku.

