Burza wokół brudnej limuzyny Nawrockiego. MSZ odpiera zarzuty

Polska

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwie wzbudziła spore zainteresowanie internautów ze względu na... brudną limuzynę, która odebrała go z lotniska w Rydze. Politycy prawicy uznali ten incydent za "kompromitujący". MSZ odpiera te zarzuty i przekonuje, że za podstawienie samochodu odpowiadała wyłącznie strona łotewska.

Polityk w garniturze za mównicą z polską flagą w tle, obok zdjęcie samochodu przed samolotem.
PAP/Paweł Supernak; X/Maciej Wewiór
Brudna limuzyna prezydenta. MSZ odpowiada

W czwartek internet obiegły fotografie zabrudzonej limuzyny, którą podróżował po wylądowaniu na Łotwie prezydent Karol Nawrocki. Wpis zgromadził już ponad 840 tys. wyświetleń i setki komentarzy oskarżających ambasadę Polski w Rydze o niedopełnienie swoich obowiązków.

 

Zdaniem części internautów, podstawienie prezydentowi brudnej limuzyny jest znieważeniem głowy państwa, a osoby odpowiedzialne za ten incydent powinny ponieść jego konsekwencje.

Nawrockiego odebrała z lotniska brudna limuzyna. "Kompromitacja"

Głos w sprawie wyglądu samochodu zabrał m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski vel Sęk. Polityk skrytykował ambasadę RP w Rydze oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a całe zdarzenie uznał za "kompromitację".

 

"Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto... To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci "kierownicy placówek" powoływani przez Radosława Sikorskiego..." - pisał w mediach społecznościowych. - "Jest to kompromitacja" - dodał w kolejnym poście.

 

Polskie MSZ błyskawicznie zareagowało na internetową aferę, odpierając zarzuty polityków prawicy. Rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór stwierdził, że jest to niezgodna z faktami sensacja.

 

Podkreślił też, że transport dla prezydenta zawsze zapewnia państwo goszczące, w związku z czym strona polska nie odpowiada za błędy popełnione w tym zakresie.

 

"Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni... Mam nadzieję, że pan prezydent jest zadowolony z przebiegu swojej wizyty, bo na to ambasada Polski na Litwie ma wpływ" - tłumaczył rzecznik MSZ.

 

 

Krótki komentarz w tej sprawie opublikował również szef resortu Radosław Sikorski. Wicepremier ironicznie podsumował medialną burzę słowami: "Bardzo przepraszam Pana Prezydenta za to, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła Panu Prezydentowi niewypucowane auto".

Wizyta Nawrockiego na Łotwie. Rozmowy o bezpieczeństwie i infrastrukturze

Podczas wizyty prezydenckiej w Łotwie Nawrocki spotkał się m.in. z tamtejszym przywódcą Edgarsem Rinkeviczsem. Politycy rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie, wojnie w Ukrainie, współpracy infrastrukturalnej oraz kwestiach dotyczących Polaków na Łotwie.

 

Nawrocki podkreślił, że najważniejszym tematem było bezpieczeństwo zarówno obu państw, jak i reszty krajów europejskich, co pokazuje, "jak wielką odpowiedzialność państwa Europy Środkowej, Europy Wschodniej, państwa bałtyckie i Polska biorą za bezpieczeństwo całej Europy". 

 

Obaj przywódcy ocenili rozmowy jako owocne i wyrazili zadowolenie z udanej współpracy Polski i Łotwy we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Łotewski prezydent zauważył, że Polska i Łotwa są wśród liderów w Europie w kwestii wydatków na obronność w relacji do PKB.

 

Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl / PAP
KAROL NAWROCKILIMUZYNALITWAMSZPOLSKAPREZYDENTRADOSŁAW SIKORSKI

