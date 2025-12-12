W ocenie Borysa Budki jeszcze w 2011 r. można było współpracować z posłami z partii Jarosława Kaczyńskiego "na poziomie merytorycznym". Stwierdził jednak, że po tym czasie prezes PiS postawił na "bardzo ostre zwarcie", a jego ugrupowanie stało się radykalne.

- Ja nie będę rzucał nazwiskami, bo nie chciałbym, żeby potem jeszcze kogoś wyrzucano za to, że gdzieś tam rozmawia z nami - powiedział gość "Graffiti", odnosząc się do wartościowych - w jego ocenie - osób w partii opozycyjnej. - Natomiast najgorsze, co może spotkać Polskę, to Kaczyński wespół z Grzegorzem Braunem - stwierdził europoseł KO.

Gość Marcina Fijołka ocenił, że "Jarosław Kaczyński jest w stanie zawrzeć koalicję z diabłem, byleby tylko wrócić do władzy". - On byłby w stanie Brauna premierem zrobić, byleby tylko dostać służby specjalne, byleby tylko dostać sprawy wewnętrzne - argumentował polityk.

Budka o hiperinflacji: Doprowadzili do niej Morawiecki i prezes NBP

Goś programu powiedział również, że poprzedni premier Mateusz Morawiecki oraz prezes NBP Adam Glapiński "doprowadzili do hiperinflacji". Dodał, że PiS "także poza budżetem doprowadził do ogromnego zadłużenia". - Wszystkie fundusze, których nie było widać na pierwszy rzut oka, które powodowały też tą inflację - to było bardzo niebezpieczne dla gospodarki, bo drenowało portfele najbiedniejszych - ocenił Budka.

Odnosząc się do sytuacji w służbie zdrowia przyznał, że "jest to wielki problem". - Dokładając kilkadziesiąt miliardów złotych do rekordowego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, nadal są bardzo duże potrzeby - powiedział europoseł KO. - Mamy niestety ten problem, że ochrona zdrowia jest traktowana jako taki zwykły przedmiot politycznego sporu. Tak nie powinno być i mam nadzieję, że uda się tu uzyskać jakieś porozumienie - dodał.

