Spodziewane wezbrania wody w 17 rzekach stanu Waszyngton może spowodować większe zniszczenia niż w 1990 roku, gdy zginęły dwie osoby. Ewakuowano wówczas ponad 2 tysiące mieszkańców, a wysokość strat spowodowanych warunkami atmosferycznymi przekroczyły 100 mln dolarów.

Stan wyjątkowy w stanie Waszyngton. Gubernator: Najbliższe dni są kluczowe

Gubernator Waszyngtonu Bob Ferguson ogłosił stan wyjątkowy i zaapelował o natychmiastową pomoc federalną w dostępie do sprzętu ratującego życie oraz innych środków ochrony, jak i dodatkowych zasobów federalnych. Wcześniej administracja odmówiła wsparcia po gwałtownych burzach z 2024 roku.

ZOBACZ: Z peruką na głowie i w rybackiej łodzi. Tak ruszyła po Nagrodę Nobla

- Sytuacja jest niezwykle poważna. Najbliższe dni są kluczowe. Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Waszyngton do uważnego słuchania komunikatów z władz hrabstwa i departamentów zarządzania kryzysowego. Jeśli otrzymacie nakaz ewakuacji, prosimy o jego przestrzeganie. To kluczowe dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim ratownikom, którzy są w terenie i pomagają mieszkańcom stanu Waszyngton - przekazał Ferguson.

Władze przygotowują ewakuację. Rozmieszczono Gwardię Narodową

Według informacji które przekazał Robert Ezelle - odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w stanowym departamencie wojskowym - ewakuacje mogą objąć nawet 75 tys. osób w hrabstwie Skagit. Dodał, że jest "daleko do zakończenia" wyładowań atmosferycznych. W hrabstwie i jego pobliżu zostali też rozmieszczeni żołnierze Gwardii Narodowej.

ZOBACZ: Rada Trumpa dla Zełenskiego ws. negocjacji pokojowych: Musi być realistą

Całodobowe działania w regionie prowadzi Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, która ostrzega, że w wielu miejscach drogi są już nieprzejezdne, a lokalne służby zgłaszają pierwsze osuwiska. Władze twierdzą, że sytuacja może się pogorszyć z nadejściem kolejnych opadów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni