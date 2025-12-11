Nowy plan pokojowy trafił do USA. Kijów proponuje referendum

Prezydent Ukrainy poinformował o przekazaniu USA nowego planu pokojowego. Szczegóły zostały omówione podczas wideokonferencji, w której udział wzięli sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz wojny Pete Hegseth, Steve Witkoff, Jared Kushner oraz generałowie. W rozmowach uczestniczył także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Nowa wersja planu pokojowego. Ukraińcy przekazali USA 20-punktowy dokument

- 20 punktów na rzecz zakończenia wojny stanowi fundamentalny dokument. Aktywnie pracujemy nad kluczowymi krokami - muszą być wykonalne - powiedział prezydent Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Powstawać mają już dwa kolejne dokumenty. Pierwszy z nich będzie dotyczył kwestii gwarancji bezpieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych. Drugi dokument dotyczyć będzie zagadnień gospodarczych - odbudowy Ukrainy i wspólnych inwestycji.

- Dzisiaj skupiliśmy się konkretnie na dokumencie ekonomicznym. Zasady są absolutnie jasne i w pełni zgadzamy się ze stroną amerykańską w tej sprawie. Dziękuję - powiedział Zełenski.

- Następnie zostanie przedstawiony plan działań gospodarczych. Europa również będzie zaangażowana w odbudowę. W najbliższej przyszłości planujemy również prace nad dwoma pozostałymi dokumentami. Rustem Umierow będzie kontynuował dyskusje - zapowiedział prezydent Ukrainy.

USA chcą "wolnej strefy ekonomicznej". Zełenski: Ustępstwa tylko po referendum

Ukraiński lider odniósł się także do szczególnie wrażliwej kwestii poruszanej podczas negocjacji - ukraińskich ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Według Zełenskiego oddanie jakiejkolwiek części Ukrainy Rosji musi zostać poddane głosowaniu w referendum.

- Wszelkie potencjalne kompromisy dotyczące terytorium powinny być rozstrzygane w głosowaniu powszechnym - powiedział Zełenski, komentując nowe pomysły przedstawicieli USA. Amerykanie chcą, by ze wschodnich obwodów Ukrainy utworzyć wolne strefy ekonomicznych.

"USA omawiały pomysł utworzenia 'wolnych stref ekonomicznych' w części wschodniej Ukrainy, dokąd mogłyby się wycofać wojska Kijowa, ale wszelkie ustępstwa muszą zostać przyjęte w referendum" - cytuje Zełenskiego agencja Reuters.

