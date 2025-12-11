Zapytali o jakość życia za rządów Donalda Tuska. Wyraźny sygnał dla władzy

Czterech na dziesięciu ankietowanych Polaków jest niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej za rządów Donalda Tuska - wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster. Nieco mniej, bo 37 proc. ocenia, że ich poziom życia jest podobny, jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Wynik tego badania jest niekorzystny dla rządu - mówi socjolog, prof. Henryk Domański.

Donald Tusk w ciemnym garniturze i niebieskim krawacie, idący, z ręką na marynarce.
PAP/Piotr Nowak
Polacy oceniają standard życia za rządów Donalda Tuska

Po dwóch latach od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Donalda Tuska Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy są zadowoleni ze swojego poziomu życia w tym czasie.

 

40 proc. ankietowanych oceniła, że dziś żyje im się gorzej niż przed dwoma laty. Z kolei 37 proc. uczestników badania nie odczuła różnicy w swojej sytuacji materialnej na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

 

Poprawę jakości życia za rządów Donalda Tuska deklaruje zaś 17 proc. pytanych Polaków, a 6 proc. osób nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. 

Polacy o jakości życia za rządów Tuska. Większość wyborców niezadowolona

Zdaniem socjologa prof. Henryka Domańskiego wyniki najnowszego sondażu niepokoją i są wyraźnym sygnałem dla koalicji rządzącej.

 

- Wynik tego badania jest niekorzystny dla rządu. Większość ankietowanych jest niezadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, co głównie determinuje to, jak się nam żyje – komentował Domański - Trzeba jednak pamiętać, że ludzie lubią narzekać na swój los - dodał ekspert.

 

ZOBACZ: Jak radzi sobie Donald Tusk? Wyborcy podzieleni, znamy wyniki sondażu

 

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zostało wykonane w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Jak Donald Tusk radzi sobie w roli premiera? Ponad 40 proc. pytanych ocenia go źle

To niejedyny sondaż, w którym respondenci nieprzychylnie wypowiedzieli się na temat efektywności obecnego rządu. W badaniu pracowni UCE Research dla Onetu 42,6 proc. ankietowanych Polaków źle oceniło dotychczasową politykę Donalda Tuska jako szefa rządu. Zadowolonych z działań koalicji jest zaś 33,1 proc. osób.

 

Emocje wzbudza również kwestia wypełniania obietnic wyborczych, złożonych w okresie kampanijnym w 2023 roku. W sondażu pracowni UCE Research, jedynie 8,4 proc. Polaków stwierdziło, że rząd realizuje obietnice w dużym stopniu. 28,9 proc. respondentów, oceniło, że przez ostatnie dwa lata rząd Tuska spełnił jedynie część obietnic.

 

Najwięcej, bo 35,2 proc. osób ocenia, że rządzący nie wywiązali się z zapowiadanych w kampanii obietnic. Sceptyczne podejście do tego tematu wyraża zaś 17,6 proc. ankietowanych.

 

WIDEO: Janusz Cieszyński o pomyśle Lewicy. "Jest racjonalny wycinek"
Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl
DONALD TUSK JAKOŚĆ ŻYCIA KOALICJA OBYWATELSKA POLACY POLSKA PREMIER RZĄD SONDAŻ

