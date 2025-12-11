Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda przekazał, że papież przyjął polskich duchownych "z dużą życzliwością". - Był bardzo radośnie nastawiony, mówił, że wielokrotnie odwiedzał Polskę i że leży mu ona bardzo głęboko na sercu - powiedział.

Jak dodał arcybiskup, takie zaproszenia były już wcześniej przekazywane przez byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudę, urzędującą głowę państwa Karola Nawrockiego oraz przez niektórych przedstawicieli Episkopatu.

Leon XIV zjawi się w Polsce? "Dobrze byłoby odwiedzić"

Wraz z Wojdą w audiencji w Watykanie wzięli udział zastępca przewodniczącego KEP abp. Józef Kupny i sekretarz generalny bp. Marek Marczak. Według relacji cytowanej przez watykańskie media, papież wyrażał swoje zainteresowanie sprawami Polski i dopytywał delegację, kiedy ostatni raz głowa Kościoła katolickiego ją odwiedziła.

Otrzymał odpowiedź, że doszło do tego w 2016 roku podczas pontyfikatu papieża Franciszka, obecnego na Światowych Dniach Młodzieży. - To rzeczywiście dobrze byłoby odwiedzić - miał powiedzieć papież.

Kiedy papież przyjechałby do Polski? Są pewne przeszkody

Abp Wojda jako odpowiedni termin wskazał 2027 rok z powodu 150-lecia objawień gietrzwałdzkich, jednak jest to mało prawdopodobne ze względu na polski kalendarz wyborczy. Na ten rok zaplanowane są wybory parlamentarne, a tradycją papieską jest to, że zwierzchnicy Kościoła w takich latach nie składają wizyt w danym kraju.

Przewodniczący KEP dodał, że w kalendarzu Leona XIV "rok 2026 jest już pełny, nawet nie ma jednego pełnego wolnego tygodnia", ze względu na bardzo dużo zaproszeń z różnych krajów. Stwierdził, że papież ustalając harmonogram swoich podróży bierze także pod uwagę różne potrzeby duszpasterskie.

