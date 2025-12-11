Tematem sporu stały się kilkunastometrowa karuzela w kształcie choinki bożonarodzeniowej oraz rząd świątecznie przyozdobionych stoisk, które stanęły w ostatnich dniach przed sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach w Zakopanem. Teren, na którym ustawiono instalacje, miał zostać wydzierżawiony od proboszcza parafii.

Według środowych informacji podanych przez Onet bilet na przejażdżkę w "bombce" ma kosztować 25 zł za jedną osobę, natomiast koszt wejścia dla rodziny 2+2 miał wynosić 50 zł.

Władze miasta sprzeciwiły się jednak takiemu zagospodarowaniu placu przed zabytkiem wpisanym do rejestru województwa małopolskiego. Zaznaczyły, że obszar ten jest również w granicach Parku Kulturowego Krupówki, a obowiązująca uchwała zakazuje tam prowadzenia poza lokalem działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej.

Spór miasta z parafią. Chodzi o świąteczną karuzelę

"Przestrzeń wokół kościoła ma charakter sakralny, historyczny i reprezentacyjny. Wykorzystywanie jej do celów komercyjnych pozostaje w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nakazuje zachowanie funkcji związanych z kultem religijnym oraz dopuszcza jedynie zagospodarowanie terenu zgodne z takim przeznaczeniem" – można wyczytać z przesłanego stanowiska Miasta Zakopane.

ZOBACZ: W święta uważaj na aromamarketing. Sprzedawcy manipulują klientami z użyciem zapachów

Urząd dodał, że do tej pory nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie od zarządcy terenu, czyli parafii. Jednocześnie zapewnił, że deklaruje gotowość współpracy przy organizacji wydarzeń odpowiadających sakralnemu i zabytkowemu charakterowi miejsca.

"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" - podkreślił urząd.

Parafia ani Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej na razie nie odpowiedziały na pytania PAP.

jkn / PAP