Krakowska Prokuratura Okręgowa przekazała w czwartek wyniki opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza z tamtejszego Szpitala Uniwersyteckiego. Zgodnie z ustaleniami w chwili ataku na medyka mężczyzna był niepoczytalny.

Rzeczniczka prokuratury prok. Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, iż śledczy skierują wniosek o umorzenie postępowania oraz umieszczenie Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym. Jak wyjaśniła, będzie to środek zabezpieczający. Według prokuratury - w związku z chorobą psychiczną podejrzanego - istniałoby duże prawdopodobieństwo dokonania przez niego podobnego przestępstwa w przyszłości.

Zaatakował lekarza w jego gabinecie. Usiłował też uśmiercić pielęgniarkę

47-letni lekarz Tomasz Solecki, ortopeda ze Szpitala Uniwersyteckiego, zginął 29 kwietnia. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków personelu medycznego lekarz zmarł.

Napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zabójstwa oraz usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki, zmieniając potem ten zarzut na usiłowanie zabójstwa pielęgniarki.

Dzień po zabójstwie, w odpowiedzi na apel Naczelnej Rady Lekarskiej, szpitale w całym kraju uczciły pamięć zamordowanego ortopedy minutą ciszy i przypięciem przez personel do ubioru czarnych wstążek.

Po zabójstwie lekarza stanowisko stracił szef Służby Więziennej

Po tragedii w krakowskim szpitalu odwołany ze stanowiska został dyrektor generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka. Ówczesny szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował wtedy, że informacje o nieprawidłowościach w pracy tego pracownika służby więziennej pojawiały się już w 2020 r.

Do września trwała obserwacja sądowo-psychiatryczna, która miała pozwolić na ustalenie, czy napastnik w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

