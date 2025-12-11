Grudzień od pierwszych dni nie pozwalał nam na cieszenie się zimą. Jest ciepło, a poza górami pada praktycznie tylko deszcz. Na nizinach po białym puchu nie ma śladu i w najbliższym czasie się to nie zmieni. Na horyzoncie rysują się jednak wyraźne zmiany, które nastąpią jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Ciepły początek grudnia. Zmiany zaczną się niedługo

Pierwsza część miesiąca okazała się wyjątkowo ciepła. Do 10 grudnia we wschodniej Polsce anomalia temperatur miejscami sięgała nawet 6 stopni Celsjusza - wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW Mapa IMGW pokazująca anomalie temperatur w Polsce w grudniu 2025 roku

Powoli sytuacja w pogodzie zaczyna się zmieniać. Chociaż w ciągu dnia wciąż w całym kraju temperatury będą dodatnie, pod koniec tygodnia wrócą nocne mrozy. Za dnia z czasem będzie kilka stopni powyżej zera. Mimo wszystko wciąż będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Temperatury będą wyższe od średniej, ale nie więcej niż od jednego do trzech stopni.

IMGW Pod koniec grudnia powinno być chłodniej. Na prawdziwą zimę poczekamy najpewniej do stycznie

Możliwe, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zrobi się wyraźnie chłodniej niż zwykle, jednak nie daje to gwarancji "prawdziwej" zimy w tym czasie. Pod koniec grudnia temperatury mocniej powinny zbliżyć się do średniej wieloletniej. To samo dotyczy opadów, których także nie zabraknie, jednak musimy się przygotować na to, że mogą być mieszane, a sam śnieg ograniczy się do gór i terenów podgórskich.

Szansa na białe święta tylko lokalnie. Na więcej śniegu jeszcze poczekamy

Obecnie pogoda na niżej położonych terenach są typowo jesienna. Lokalnie pada słaby deszcz i mżawka. Co najmniej do połowy grudnia się to nie zmieni. Śnieg z deszczem i śnieg popada praktycznie tylko w górach.

Możliwe, że w okolicach Wigilii spadnie nieco więcej białego puchu. Tego typu opady ograniczą się jednak do gór, a także większej części Małopolski i Podkarpacia. W reszcie Polski będzie sucho lub może popadać słaby deszcz.

WXCHARTS Jeśli w Wigilię spadnie śnieg, to przede wszystkim na południowym wschodzie kraju

Nie można wykluczyć, że w pierwszy dzień świąt szanse na kolejne opady śniegu są niewielkie. Musimy się przygotować na to, że pod koniec świąt zimowa sceneria będzie panować jedynie w górach lub tylko w ich bezpośredniej okolicy.

imgw W okresie świąt Bożego Narodzenia suma opadów powinna zmieścić się w normie wieloletniej. To daje pewne nadzieje na lokalne opady śniegu

Jeśli spełnią się aktualne prognozy długoterminowe, to na nadejście prawdziwej zimy poczekamy praktycznie do nowego roku.

Zima poczeka do nowego roku. Styczeń i luty w normie wieloletniej

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że w styczniu temperatury powinny być niższe niż zazwyczaj, szczególnie na południu i zachodzie.

Nawet jeśli sytuacja często będzie się zmieniać, to w tym okresie nie powinno zabraknąć mroźnych dni, być może poprzetykanych takimi, w których temperatury zbliżą się do zera stopni. Cały miesiąc pod względem temperatur powinien zmieścić się w normie z lat 1991-2020.

Typowe dla stycznie powinny być również sumy opadów. To oznacza, że obok spokojnych dni nastąpią takie, podczas których mocniej popada. W styczniu i lutym możliwe będą bardziej zimowe okresy.

O tym, czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Na razie jest to prognoza długoterminowa, która obarczona jest sporym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień, dlatego warto śledzić aktualne doniesienia.

