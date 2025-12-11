Tragiczny wypadek na Śląsku. Zginęły dwie osoby

Polska

Do tragicznego wypadku doszło w Rybniku. Jak przekazała lokalna policja, auto z niewyjaśnionych przyczyn zjechało ze swojego pasa i uderzyło w drzewo. 25-letni pasażer zginął na miejscu. 26-letniego kierowcy - pomimo reanimacji - nie udało się uratować.

Zniszczony samochód osobowy po zderzeniu z drzewem, obok stoją policjanci.
Policja Rybnik
Policjanci badają przyczyny tragicznego wypadku w Rybniku

Na ulicy Czecha w Rybniku w czwartek przed godziną 12 doszło do tragicznego wypadku.

 

Ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego wynika, że kierujący volkswagenem golfem 26-latek, jadąc w kierunku Rybnika, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo.

 

Mężczyzna podróżował wraz z 25-letnim mieszkańcem powiatu rybnickiego, który w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu

Wypadek w Rybniku. Zginęły dwie osoby

Kierujący osobówką w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Pomimo akcji ratowniczej, obrażenia okazały się na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować. Rybniccy śledczy badają przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek z udziałem bmw. Nie żyje 18-latka

 

Policja kolejny raz zaapelowała o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Na kłamstwa nie można się godzić". Władysław Kosiniak-Kamysz uderza w Kancelarię Prezydenta
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DROGALPROFIARY ŚMIERTELNEPOLICJAPOLSKARYBNIKŚLEDZTWOWYPADEKZAGROŻENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 