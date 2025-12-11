Tragiczny wypadek na Śląsku. Zginęły dwie osoby
Do tragicznego wypadku doszło w Rybniku. Jak przekazała lokalna policja, auto z niewyjaśnionych przyczyn zjechało ze swojego pasa i uderzyło w drzewo. 25-letni pasażer zginął na miejscu. 26-letniego kierowcy - pomimo reanimacji - nie udało się uratować.
Na ulicy Czecha w Rybniku w czwartek przed godziną 12 doszło do tragicznego wypadku.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego wynika, że kierujący volkswagenem golfem 26-latek, jadąc w kierunku Rybnika, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo.
Mężczyzna podróżował wraz z 25-letnim mieszkańcem powiatu rybnickiego, który w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu.
Wypadek w Rybniku. Zginęły dwie osoby
Kierujący osobówką w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Pomimo akcji ratowniczej, obrażenia okazały się na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować. Rybniccy śledczy badają przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.
Policja kolejny raz zaapelowała o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
