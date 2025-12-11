Doniesieniom o wewnętrznym konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości, według których były premier miał zostać odsunięty od prac programowych, wcześniej zaprzeczał sam Mateusz Morawiecki.

- Uczestniczyłem, uczestniczę i będę uczestniczył w pisaniu programu. Do tej pory, przez ostatnie dwa lata, razem z panem Piotrem Glińskim, z panem premierem, najbardziej się przyczyniliśmy do konstruowania zrębów programowych - mówił były premier na początku grudnia.

Konfliktowi pomiędzy tzw. frakcją maślarzy, w której znaleźli się m.in. Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, a "harcerzami" z byłym premierem na czele zaprzecza też Jacek Sasin.

- To są spory w dużej mierze kreowane przez różnego rodzaju ośrodki, niekoniecznie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. To, że jest dyskusja w Prawie i Sprawiedliwości, to jest oczywiste. W każdej normalnej partii jest dyskusja wewnętrzna o to, jak najlepiej tę strategię przygotować - powiedział Jacek Sasin.

- Żadnych walk nie ma, ja przynajmniej z nikim nie walczę - dodał.

Zapytany o wpis Beaty Mazurek, według której Mateusz Morawiecki "jest wycinany" z dyskusji w partii, Jacek Sasin zaprzeczył. - Ja nie mam takiego wrażenia, aby był z czegokolwiek wycinany. Na pewno ja go z niczego nie wycinam, ani nie wiadomo mi, aby ktokolwiek to robił - zapewnił poseł.

- Wielokrotnie o tym mówiłem, że w Prawie i Sprawiedliwości jest miejsce dla każdego, kto jest w tej partii i szczerze mówiąc trudno mi sobie dziś wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego - dodał.

"Zderzenie programowe". "Nikt pana premiera ani nie marginalizuje"

- Nikt pana premiera ani nie marginalizuje, ani nie wypycha, nie jest to niczyją intencją, a na pewno nie jest to moją intencją - powiedział Sasin, powtarzając za Morawieckim deklaracje, według których ten jest zaangażowany w prace nad programem Prawa i Sprawiedliwości.

- Pan premier uczestniczy w tworzeniu programu, sam nawet o tym mówił. Mówił też o tym prezes Jarosław Kaczyński. Pan premier Morawiecki stoi od dwóch lat na czele zespołu Pracy dla Polski, którego celem jest przygotowanie programu dla Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS ocenił przy tym, że dla jego partii lepszym rozwiązaniem może się okazać prowadzenie prac nad programem równolegle przez wiele środowisk, aby doszło do "zderzenia programowego".

- Jeśli pan prezes Jarosław Kaczyński chciałby mieć pewne zderzenie programowe wewnątrz do dyskusji, to też jest to bardzo dobre, uważam, żeby program był tworzony nie tylko w jednym ośrodku - powiedział Jacek Sasin.

Jacek Sasin reaguje na wpis Morawieckiego. "Nie obrażam się"

Dla posła dowodem na konflikt wewnątrz w PiS nie jest także wpis Mateusza Morawieckiego, w którym ten pozwolił sobie na uszczypliwość wobec Sasina. Na sugestie posła, że Morawiecki jest politykiem zbyt centrowym na prawicowy elektorat PiS, były premier opublikował zdjęcie Jacka Sasina z podpisem "czego oczekują wyborcy prawicy".

- Nie obrażam się, bo nie jestem obrażalski - zapewnił Jacek Sasin. - Nie sądzę, żeby ten wpis był zgodny z intencjami pana premiera - powiedział poseł PiS.

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotka się w piątek. Według Jacka Sasina zaproszony na naradę został także Mateusz Morawiecki. Zapowiedzi piątkowej aktywności byłego premiera sugerują jednak, że ten może nie pojawić się przy Nowogrodzkiej.

