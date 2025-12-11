W ręce polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpadł Aleksandr B., dyrektor działu archeologii starożytnej w muzeum Ermitaż - jednej z największych instytucji tego typu na świecie, mieszczącej się w Petersburgu. Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News przekazał, że do zatrzymania doszło 4 grudnia. Rosjanin znalazł się w Warszawie jedynie przejazdem, podróżując z Holandii na Bałkany.

Na stronie petersburskiej instytucji można wyczytać, że B. pełni także funkcję kustosza zbiorów archeologicznych pochodzących z antycznych osad nad Bosforem oraz z kurhanów na Półwyspie Kerczeńskim. To właśnie ta część jego pracy naukowej stała się powodem ścigania go przez władze w Kijowie.

Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Jest naukowcem z Rosji

Ukraiński wymiar sprawiedliwości utrzymuje, że 10 lat temu Aleksandr B. kierował jedną z grup badawczych działających na okupowanym półwyspie i bez wymaganych pozwoleń prowadził wykopaliska na stanowisku "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Śledczy utrzymują, iż w rezultacie jego działań doszło do częściowego zniszczenia tego zabytkowego obiektu.

Podczas wykopalisk zespół kierowany przez B. natrafił na skarb: 30 złotych monet - 26 z imieniem Aleksandra Wielkiego oraz cztery wybite za rządów jego brata, Filipa III Arridaeusa. Znalezisko zostało skonfiskowane na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Ukraińska prokuratura dla Autonomicznej Republiki Krymu oraz legalne władze miasta Sewastopol przekazały Aleksandrowi B. zaoczne zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnych badań poszukiwawczych na obszarze stanowiącym archeologiczne dziedzictwo.

Jak ustaliła Interia, rosyjski naukowiec został zatrzymany i przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, która wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o 40 dniach aresztu. O sprawie poinformowano rosyjskie służby dyplomatyczne. Tymczasem Ukraina przygotowuje wniosek o ekstradycję. Za zarzucane przestępstwa Rosjaninowi grozi do 10 lat więzienia.

