Kreml reaguje na zatrzymanie naukowca z Rosji. "Skandaliczne"

Na krótko po przejęciu Aleksandra B. przez funkcjonariuszy ABW, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skrytykował polskie służby za zatrzymanie poszukiwanego przez Ukraińców obywatela Rosji.

- To absolutna tyrania prawna - komentował rosyjski dyplomata. Pieskow zapowiedział, że strona rosyjska będzie domagać się prawa do ochrony interesów swoich obywateli drogą dyplomatyczną.

Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Kreml oburzony reakcją polskich służb

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News przekazał, że do zatrzymania byłego dyrektora działu archeologii starożytnej w muzeum Ermitaż doszło na terenie Polski 4 grudnia.

Rosyjski naukowiec podejrzany o nielegalne i umyślne zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego będzie przebywał w polskim areszcie przez najbliższe 40 dni.

Sąd Okręgowy w Warszawie, który wyraził zgodę na zatrzymanie Rosjanina, przekazał, że "celem aresztu ekstradycyjnego jest zapewnienie możliwości szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania ekstradycyjnego przed organami polskimi oraz skuteczne wydanie osoby ściganej lub skazanej państwu obcemu”.

Ukraińskie służby ścigają naukowca od listopada. Jak czytamy we wniosku prokuratury ukraińskiej o ekstradycję Aleksandra B., naukowiec "prowadził bezprawne prace wykopaliskowe na obiekcie dziedzictwa kulturowego", które doprowadziły do uszkodzenia części kompleksu i narażenia muzeum na straty sięgające ponad 200 milionów hrywien (17 milionów złotych).

Jak ustaliła Interia, zatrzymany Rosjanin został już przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, jednak odmówił składania wyjaśnień.

W polskim kodeksie karnym, za czyn zarzucany Ukraińcowi grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

