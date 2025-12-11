Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z wiceszefem PiS Przemysławem Czarnkiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu pojawi się Joanna Sadzik ze Stowarzyszenia Wiosna.
Pozostałe odcinki programu są dostępne TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej