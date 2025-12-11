Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z wiceszefem PiS Przemysławem Czarnkiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w granatowym garniturze i krawacie w czerwono-białe pasy siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu pojawi się Joanna Sadzik ze Stowarzyszenia Wiosna.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
