537 osób, w tym 50 dorosłych, zostało ewakuowanych ze szkoły podstawowej przy ulicy Dreszera w Siedlcach. Powodem jest prawdopodobne rozpylenie nieznanej substancji. Zgłoszenie dotarło do strażaków o godz. 12.30.

Ewakuowano szkołę w Siedlcach. Ktoś rozpylił nieznaną substancję

- Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczno-ekologiczna - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski.

Dodał, że nauczycielka oraz troje uczniów, uskarżało się na złe samopoczucie i omdlenia.

- W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji. Na miejsce dojechała właśnie grupa chemiczno-ekologiczna z Warszawy. To grupa wyższego rozpoznania, która również zajmie się identyfikacją substancji - dodał Czapski.

