O godz. 12:30 dotarło do strażaków zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji w szkole podstawowej w Siedlcach. Ewakuowano 537 osób. - W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski.

Dwóch strażaków w hełmach i mundurach Państwowej Straży Pożarnej, jeden odwrócony plecami z napisem "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA" na kurtce.
Ewakuowano szkołę w Siedlcach. Interweniowały trzy zastępy PSP

537 osób, w tym 50 dorosłych, zostało ewakuowanych ze szkoły podstawowej przy ulicy Dreszera w SiedlcachPowodem jest prawdopodobne rozpylenie nieznanej substancji. Zgłoszenie dotarło do strażaków o godz. 12.30.

Ewakuowano szkołę w Siedlcach. Ktoś rozpylił nieznaną substancję

- Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczno-ekologiczna - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski.

 

Dodał, że nauczycielka oraz troje uczniów, uskarżało się na złe samopoczucie i omdlenia.

 

- W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji. Na miejsce dojechała właśnie grupa chemiczno-ekologiczna z Warszawy. To grupa wyższego rozpoznania, która również zajmie się identyfikacją substancji - dodał Czapski.

 

