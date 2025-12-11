Ponad 500 osób ewakuowanych. W szkole rozpylono nieznaną substancję
O godz. 12:30 dotarło do strażaków zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji w szkole podstawowej w Siedlcach. Ewakuowano 537 osób. - W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski.
537 osób, w tym 50 dorosłych, zostało ewakuowanych ze szkoły podstawowej przy ulicy Dreszera w Siedlcach. Powodem jest prawdopodobne rozpylenie nieznanej substancji. Zgłoszenie dotarło do strażaków o godz. 12.30.
- Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczno-ekologiczna - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski.
Dodał, że nauczycielka oraz troje uczniów, uskarżało się na złe samopoczucie i omdlenia.
- W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji. Na miejsce dojechała właśnie grupa chemiczno-ekologiczna z Warszawy. To grupa wyższego rozpoznania, która również zajmie się identyfikacją substancji - dodał Czapski.
