Pilne ostrzeżenie GIS. Szkodliwa bakteria w produkcie dla niemowlaków

Polska

Ze sklepowych półek wycofywane jest mleko modyfikowane NAN Optipro Plus 1 - przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. W dwóch partiach wykryto obecność szkodliwego mikroorganizmu. GIS apeluje: nie należy spożywać zakwestionowanych towarów.

Alejki sklepowe wypełnione produktami, z widoczną kobietą z wózkiem sklepowym.
Hobi industri/Unsplash
GIS ostrzega przed mlekiem modyfikowanym NAN Optipro Plus 1

Nestlé poinformowało GIS o akcji prewencyjnego wycofania ze sprzedaży mleko modyfikowane NAN Optipro Plus 1. W dwóch partiach wykryto obecność mikroorganizmu Bacillus cereus wywołującego zatrucia pokarmowe.

 

ZOBACZ: Nowe dane o ubóstwie w Polsce. "Problemem pozostaje szara strefa"

 

"Dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji podjął dobrowolne i prewencyjne działania mające na celu wycofanie wskazanych partii produktu. Dodatkowo podjął działania celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych" - przekazał GIS w komunikacie.

Szkodliwa bakteria w mleku modyfikowanym. GIS: Nie należy spożywać

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poinformowały, że monitorują proces wycofania kwestionowanej partii mleka.

 

Ostrzeżenie dotyczy mleka o gramaturze 1800 gramów i numerze partii 52860346AA (data minimalnej trwałości 10.2027) oraz gramaturze 1400 gramów i numerze partii 52870346AD (data minimalnej trwałości 10.2027). Kraj pochodzenia to Niderlandy, dystrybutorem jest Nestlé Polska S.A.

 

ZOBACZ: Wiemy, czy zima zdąży na Boże Narodzenie. Znamy najnowsze prognozy

 

"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - apeluje Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Coś przerażającego". Rozpędzony pociąg na przejeździe, a szlabany podniesione
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BACILLUS CEREUSGISMLEKO MODYFIKOWANENAN OPTIPRO PLUSNESTLÉOSTRZEŻENIE SANITARNEPOLSKAWYCOFANIE PRODUKTUZATRUCIE POKARMOWE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 