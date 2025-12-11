Nestlé poinformowało GIS o akcji prewencyjnego wycofania ze sprzedaży mleko modyfikowane NAN Optipro Plus 1. W dwóch partiach wykryto obecność mikroorganizmu Bacillus cereus wywołującego zatrucia pokarmowe.

ZOBACZ: Nowe dane o ubóstwie w Polsce. "Problemem pozostaje szara strefa"

"Dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji podjął dobrowolne i prewencyjne działania mające na celu wycofanie wskazanych partii produktu. Dodatkowo podjął działania celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych" - przekazał GIS w komunikacie.

Szkodliwa bakteria w mleku modyfikowanym. GIS: Nie należy spożywać

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poinformowały, że monitorują proces wycofania kwestionowanej partii mleka.

Ostrzeżenie dotyczy mleka o gramaturze 1800 gramów i numerze partii 52860346AA (data minimalnej trwałości 10.2027) oraz gramaturze 1400 gramów i numerze partii 52870346AD (data minimalnej trwałości 10.2027). Kraj pochodzenia to Niderlandy, dystrybutorem jest Nestlé Polska S.A.

ZOBACZ: Wiemy, czy zima zdąży na Boże Narodzenie. Znamy najnowsze prognozy

"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - apeluje Główny Inspektorat Sanitarny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni