Odkup działki pod CPK. Dyrektor KOWR-u ujawnił warunki

Piotr Wielgomas nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi w zamian za odsprzedanie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działki w Zabłotni, potrzebnej do budowy linii kolejowej do CPK - przekazał w czwartek dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz w Polsat News Polityka.

- Pragnę zapewnić, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych "deali". Nie jest to w interesie Skarbu Państwa, ani KOWR jako instytucji, aby dodatkowe warunki zawierać - podkreślił.

Szef KOWR zwrócił uwagę, że za każdym razem, kiedy KOWR otrzymuje wniosek o sprzedaż ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, zgodę na transakcję wydać musi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Smolarz zaznaczył, że obecnie KOWR sprzedaje tylko taką ziemię, "która nie jest przydatna do poprawy struktury agrarnej".

- Są to niewielkie działki 10-, 20-, 30-arowe, i jest to skala rzędu czterech tysięcy hektarów. Tyle mamy w planie, który realizujemy po to, aby uporządkować sprawy własnościowe - powiedział.

Dodał, że inne transakcje mogą być zawierane tylko wtedy, kiedy dotychczasowi dzierżawcy wystąpią z odpowiednim wnioskiem do oddziału terenowego KOWR. Wniosek jest przekazywany do centrali, ta zaś "po pozytywnych opiniach rad społecznych, związków zawodowych, izb rolniczych" przedstawia go MRiRW, który wydaje zgodę na sprzedaż.

- Do tej pory takie transakcje miały miejsce wtedy, kiedy było to niezbędne do rozwoju gospodarstw - zaznaczył dyrektor generalny KOWR.

Smolarz przypomniał, że we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji, która przewiduje, że Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będą sprzedawane do 30 kwietnia 2036 roku.

Afera z działką pod CPK. W piątek akt notarialny ws. odkupu

W czwartek KOWR poinformował, że następnego dnia ma zostać podpisany akt notarialny ws. odkupu przez KOWR działki położonej w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela Piotra Wielgomasa. Ziemia potrzebna jest pod budowę linii kolejowej do CPK. Po podpisaniu dokumentu KOWR wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie, zawierające szczegółowe informacje.

Pod koniec października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według portalu, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Henryk Smolarz informował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał z kolei, że skierowane zostały dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki.

Krajewski ocenił też wtedy, że kierownictwo KOWR działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania. Dodał, że Smolarz dostał "żółtą kartkę", a dwie osoby - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i kierownik Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie - zostały 30 października odwołane z zajmowanych funkcji.

Prezes CPK Filip Czernicki pytany w listopadzie o to, kiedy działka w Zabłotni trafi do CPK, ocenił, że wydarzy się to kilka tygodni po tym, jak KOWR podpisze akt notarialny ws. odkupu działki, dodając, że obecnie "wszystko jest w rękach KOWR-u".

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa - CPK - Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

jkn / PAP / polsatnews.pl