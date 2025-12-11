Sławomir Cenckiewicz zapytany w RMF FM, czy nadszedł w Polsce odpowiedni moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej, ocenił, że teraz "jest dobra okazja, żeby ci, którzy zawiesili pobór wojskowy, go odwiesili".

- To jest w mojej głowie część szerszego planu, pomysłu. My musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które funkcjonuje przy urzędzie prezydenta Polski.

Obowiązkowa służba wojskowa. Czas ją przywrócić? Cenckiewicz jest "za"

Zdaniem Cenckiewicza należy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa i przypominanie o tym, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna - i stąd właśnie idea powrotu do poboru w szeregi wojska. - Musimy więcej poświęcać czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę też takich alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej - przekonywał.

Według szefa BBN kluczowym ruchem byłaby budowa m.in. alternatywnych wobec stanu pokoju lokalizacji dla szpitali, aby móc przeprowadzać zabiegi chirurgiczne w przypadku działań wojennych.

Cenckiewicz krytycznie ocenił również zdolności Europy do obrony przed zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. W odniesieniu do niedawnej wypowiedzi Władimira Putina, który uznał, że "jeżeli Europejczycy tego chcą, to może z nimi walczyć", stwierdził, że Stary Kontynent jest zupełnie nieprzygotowany na taką ewentualność.

Szef Biura powiedział też, że zgadza się z tezą o "upadku cywilizacji europejskiej" zawartą w nowej, amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa. - Widziałem to w różnych wymiarach, będąc w zachodnich krajach. Ja się z tym zgadzam, że Europa upada - mówił szef BBN.

Wróci pobór do wojska? "Mądra refleksja na polskiej prawicy"

Ocenę Cenckiewicza podzielił europoseł i wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Michał Dworczyk. Polityk PiS uznał deklarację o powrocie do obowiązkowej służby za "ważny głos w ponadpartyjnej debacie publicznej".

"Cieszy mnie to nie tylko jako polityka, który od dawna promuje ideę Powszechnej Służby Państwowej i większego zaangażowania obywateli w bezpieczeństwo RP. Uważam, że jest to przykład mądrej refleksji na polskiej prawicy, która długo odrzucała ideę przywrócenia służby wbrew doświadczeniom innych państw" - napisał Dworczyk.

Jak przekonywał, "potrzebujemy pilnej odbudowy rezerw osobowych na rzecz bezpieczeństwa Polski i przywrócenia obowiązku służby Polsce, mającego zresztą podstawy w naszej Konstytucji".

Zasadnicza służba wojskowa w Polsce została formalnie zawieszona przez ministra obrony Bogdana Klicha w 2010 roku, gdy na czele rządu stał Donald Tusk. Decyzja ta wynikała z uzawodowienia armii i planów na stworzenie lepiej wyposażonego, nowoczesnego wojska. Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 roku. Od tamtej pory polska armia jest w pełni zawodowa, a zasadnicza służba wojskowa - dobrowolna.

