Kobieta rozbiła kradzioną łódź tuż przy znanym zabytku. "Straty są znaczne"
W czwartek po włoskich mediach krążą nagrania z Wenecji, jak młoda kobieta kradnie kurierską łódź towarową i rozbija ją na balustradzie, przy moście Rialto. Straż miejska zatrzymała złodziejkę.
Dwóch weneckich kurierów, będąc zajętymi dostawą paczek, zostawiło bez opieki swoją łódź towarową zacumowaną koło siedziby Trybunału Obrachunkowego. Wtem młoda kobieta wskoczyła do załadowanej pudłami jednostki, włączyła silnik i zaczęła uciekać. W pościg za nią ruszyli funkcjonariusze wezwani przed świadków tego zdarzenia.
Złodziejka nie mając najwyraźniej żadnego doświadczenia w kierowaniu łodzią zaczęła płynąć nią szybko weneckim kanałem. Scenę tę obserwowali i nagrali liczni turyści zgromadzeni w rejonie mostu Rialto, jednego z najpopularniejszych zabytków włoskiego miasta. Na nagraniach słychać ludzi, krzyczących do kobiety, by zgasiła silnik.
Wenecja. Ukradła łódź, po czym rozbiła ją przy znanym zabytku
Po przepłynięciu krótkiego odcinka kobieta uderzyła ciężką łodzią w marmurową balustradę przy moście. Straż miejska ją zatrzymała, a straty oceniono jako znaczne. Wiele oderwanych kawałków trzeba będzie wydobyć z wody.
Weneckie media podają, że kobieta jest znana tamtejszym siłom porządkowym. Zaznacza się, że jej szarża wzdłuż kanału nie zakończyła się gorzej, bo nie doszło do kolizji ukradzionej łodzi z pływającymi tam gondolami i motorówkami.
