- Wiecie dobrze, znacie mnie nie od dziś, o moim charakterze, szukania porozumienia, współpracy w zakresie bezpieczeństwa. To musi być i jest wyjęte spoza sporu politycznego, ale na kłamstwa, jeszcze wielokrotnie powtarzane, nie można się godzić - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc się do komunikacyjnych zgrzytów na linii rząd - prezydent ws. przekazania Ukrainie myśliwców MIG-29.

Karol Nawrocki przekazał, że nie trafiła do niego oficjalna informacja na ten temat, co - jak zaznaczył - jeszcze w czwartek potwierdził w BBN.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sprawa myśliwców była kilkukrotnie omawiana podczas kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, ale również już podczas kadencji Karola Nawrockiego w czasie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, który obraduje co wtorek. Zaznaczył, że w takich posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel prezydenta - zastępca szefa BBN gen. Mirosław Bryś.

"Są granice wprowadzania w błąd". Szef MON uderza w Kancelarię Prezydenta

Jak relacjonował szef MON, sprawa MiG-ów za prezydentury Nawrockiego omawiana była na komitecie dwukrotnie: 16 września i 4 listopada, na co – jak zaznaczył – istnieją protokoły.

- Po tych komitetach nie miałem żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, samego pana prezydenta w tej sprawie, żeby rozwijać tę informację - zauważył.

ZOBACZ: Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Kreml: Tyrania prawna

- Chyba mają tam straszny bałagan w kancelarii. Zajmują się politykierstwem, a nie informowaniem prezydenta - ocenił Kosiniak-Kamysz. - To powinno skłonić pana prezydenta do kroków - ocenił wicepremier.

- My oczekujemy poważnego podejścia do sprawy, a nie robienia sobie z bezpieczeństwa państwa polskiego jakichś wycieczek politycznych, tylko podejścia bardzo odpowiedzialnego - podkreślił. Kosiniak-Kamysz wyraził też gotowość do spotkania z prezydentem w tej sprawie. Jak dodał, nie ma jeszcze mowy o transferze samolotów i donacji - obecnie trwa dyskusja o tym, jak to zorganizować, a jest to proces wieloetapowy.

WIDEO: "Są granice wprowadzania w błąd". Szef MON uderza w Kancelarię Prezydenta

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przekazanie MIG-ów Ukrainie. Wiceszef MON: Nawrocki próbuje wywołać polsko-polską wojnę

Do sprawy odniósł się na platformie X również wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Prezydent Nawrocki, mijając się z prawdą w sprawie informowania go o możliwości przekazania MiG-29, po raz kolejny próbuje wywołać polsko-polską wojnę. Fakty są proste: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było szczegółowo informowane o takiej możliwości na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. I to więcej niż raz" - napisał wiceszef MON.

Tomczyk zaznaczył też, że w tego typu sprawach decyzje podejmuje Rada Ministrów. "Prezydent w ogóle nie musiałby być informowany — ale nasze standardy są inne. Chcemy, by Prezydent RP znał pełny obraz sytuacji" - stwierdził.

ZOBACZ: "Jest bardzo źle". Generał o obronie powietrznej Polski

"Mamy więc dwie możliwości: 1. współpracownicy Prezydenta są nieudacznikami i nie przekazują mu najważniejszych spraw państwa, albo 2) współpracownicy Prezydenta kłamią i ukrywają przed Prezydentem informacje, które od dawna posiadają. Obie wersje są fatalne" - ocenił wiceszef MON.

Jak dodał, "w interesie Polski byłoby, aby nieprawdziwe twierdzenia nie padały z ust Prezydenta RP na konferencjach prasowych". "Te słowa obserwują uważnie nasi sojusznicy i nasi wrogowie. Wniosek jest jeden: takie wypowiedzi godzą w powagę polskiego państwa" - dodał wiceminister obrony.

Zgrzyt na linii rząd - prezydent. BBN: Decyzja powinna być poprzedzona odrębną konsultacją

Do sprawy odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w mediach społecznościowych.

"Wbrew stwierdzeniom przedstawicieli rządu, Prezydent Karol Nawrocki, ani BBN nie byli "szczegółowo informowani" (określenie użyte przez ministra Cezarego Tomczyka) o przekazaniu MiG-ów 29 stronie ukraińskiej. Decyzja o wydzieleniu z zasobów Sił Zbrojnych RP części sprzętu bojowego - myśliwców MiG-29 - i przekazaniu ich Siłom Zbrojnym Ukrainy powinna być poprzedzona odrębną konsultacją, a przede wszystkich informacją przekazaną bezpośrednio Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych" - przekazano.

BBN ocenił, że "dyskusje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów, pozbawione konkretów w zakresie skali donacji, warunków i daty przekazania maszyn oraz liczby samolotów, a tym bardziej posty w mediach społecznościowych, zapowiadające decyzję w tej sprawie umieszczane kilkadziesiąt godzin temu, nie są formą rzetelnego informowania Głowy Państwa. Czekamy na materiał MON w sprawie warunków przekazania myśliwców Ukrainie".

Wbrew stwierdzeniom przedstawicieli rządu, Prezydent RP @NawrockiKn, ani BBN nie byli “szczegółowo informowani” (określenie użyte przez min. @CTomczyk) o przekazaniu MiG-ów 29 stronie ukraińskiej.



Decyzja o wydzieleniu z zasobów Sił Zbrojnych RP części sprzętu bojowego -… — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) December 11, 2025

Przekazanie pozostałych MiGów-29 Ukrainie (Polska przekazała już połowę floty tych samolotów - 14 maszyn - w 2023 roku) będzie równoznaczne z wycofaniem tego typu sprzętu z Sił Powietrznych, a zarazem wycofanie ostatnich poradzieckich samolotów bojowych z Polski.

W przyszłym roku mają zacząć się dostawy do Polski nowych myśliwców F-35 z USA. Maszyny tego typu nie trafią jednak do Malborka - specjalistyczna infrastruktura potrzebna do ich obsługi powstaje bowiem w zachodniopomorskim Świdwinie oraz w łódzkim Łasku. Łącznie zamówione są 32 F-35.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni