Sekretarz generalny Mark Rutte przebywa w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerzem Niemiec. Friedrich Merz poinformował, że w weekend możliwe są kolejne rozmowy z Amerykanami dotyczące pokoju w Ukrainie.

- Chodzi przede wszystkim o to, na jakie ustępstwa terytorialne jest gotowa Ukraina – powiedział Merz. - Jest to jednak pytanie, na które musi odpowiedzieć przede wszystkim prezydent Ukrainy i ukraiński naród - dodał.

Sekretarz generalny NATO ostrzega przed "cichym samozadowoleniem"

W Berlinie sekretarz Mark Rutte podkreślił "imponujący wkład" Niemiec w Sojusz Północnoatlantycki, ale jednocześnie zaznaczył, że "to nie jest czas na to, by sobie gratulować".

- Obawiam się, że zbyt wielu popada w ciche samozadowolenie. Zbyt wielu nie odczuwa pilności. I zbyt wielu wierzy, że czas działa na naszą korzyść. Tak nie jest. Czas na działanie nadszedł teraz - powiedział Rutte.

- Wydatki i produkcja obronna sojuszników muszą gwałtownie wzrosnąć. Nasze siły zbrojne muszą mieć wszystko, czego potrzebują, aby zapewnić nam bezpieczeństwo - apelował sekretarz generalny NATO.

Mark Rutte z wizytą w Berlinie. "Jesteśmy kolejnym celem Rosji"

Mark Rutte wyraził w Berlinie przekonanie, że Rosja nie zatrzyma swoich działań ofensywnych niezależnie od rezultatów konfliktu na Ukrainie i będzie eskalować napięcia z NATO.

- Musimy mieć absolutną jasność co do zagrożenia: jesteśmy kolejnym celem Rosji i już jesteśmy w niebezpieczeństwie - powiedział Rutte.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że jego celem wizyty w Berlinie jest wysłanie silnego sygnału, że NATO pozostaje silne, zjednoczone i jest zdolne do obrony swojego terytorium". Przypomniał także słowa Ronalda Reagana.

- Podczas zimnej wojny prezydent Reagan ostrzegał przed agresywnymi impulsami złego imperium. Dziś prezydent Putin znów zajmuje się budowaniem imperium - powiedział Rutte.

Spotkanie sekretarza generalnego NATO z kanclerzem Niemiec ma miejsce po ogłoszeniu nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała, by wykreślić z niej zapisy, według których Rosja to "zagrożenie dla porządku światowego, demokracji i stabilności".

