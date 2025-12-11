Trump sfrustrowany Rosją i Ukrainą. "Nie chce więcej rozmów"

Świat

- Donald Trump ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - przekazała na rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Dodała, że prezydent USA jest "bardzo sfrustrowany" zarówno Rosją, jak i Ukrainą.

Donald Trump na tle zniszczonych flag Rosji i Ukrainy.
Pixabay/ AP/ Evan Vucci
Donald Trump sfrustrowany Rosją i Ukrainą. USA wyśle przedstawiciela na rozmowy, jeśli będzie to warte

- USA i administracja prezydenta Donalda Trumpa są bardzo zaangażowane w próby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W środę prezydent przeprowadził rozmowę z europejskimi liderami. Jego wysłannik Steve Witkoff i jego zespół kontynuują rozmowy z obiema stronami w tym momencie - stwierdziła na czwartkowym briefingu rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

 

Przekazała, że Amerykanie wyślą swojego przedstawiciela na spotkanie w Europie w najbliższy weekend, jeśli uznają, że te spotkania są warte" czasu przedstawiciela USA, czyli jeżeli stwierdzą, że "jest realna szansa na podpisanie porozumienia pokojowego".

 

Ukraina-Rosja. "Donald Trump ma dość spotkań, chce działań"

Rzeczniczka podkreśliła również też, że prezydent jest "bardzo sfrustrowany obiema stronami tej wojny". - Ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła - kontynuowała Leavitt.

 

Jak podała, administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godz. na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.

 

Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie na temat amerykańskiego planu pokojowego wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami:

  • Ukrainy,
  • Francji,
  • Niemiec
  • Wielkiej Brytanii.

Według Axios Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.

 

Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów W. Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

 

Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy. Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby "sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

 

jkn / PAP
DONALD TRUMPEMMANUEL MACRONEUROPAFRIEDRICH MERZKEIR STARMERMARCO RUBIOPOKÓJROSJAŚWIATUKRAINAUKRAINA-ROSJAUSAWOJNA NA UKRAINIE

