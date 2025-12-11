Jak podała mazowiecka policja, w nocy ze środy na czwartek "o godz. 0:46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica". Patrol dotarł tam po pięciu minutach i zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.

"Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji" - zapewniają służby.

Ostrów Mazowiecki. Brutalny atak na hiszpańskich kibiców

Trzy osoby trafiły do szpitala, a pozostałym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia. Ponadto policjanci przeszukujący teren odnaleźli przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8.

"W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - informuje policja.

"Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - dodano.

Do incydentu doszło w dniu meczu Jagiellonii Białystok z hiszpańską drużyną Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA i rozpocznie się o godz. 18.45 na stadionie Chorten Arena w Białymstoku.

