W nocy na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką zamaskowana grupa osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami jadące w kierunku Białegostoku. Zatrzymano siedem osób, zabezpieczono również ich kominiarki czy niebezpieczne narzędzia. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala.
Jak podała mazowiecka policja, w nocy ze środy na czwartek "o godz. 0:46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica". Patrol dotarł tam po pięciu minutach i zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.
"Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji" - zapewniają służby.
Ostrów Mazowiecki. Brutalny atak na hiszpańskich kibiców
Trzy osoby trafiły do szpitala, a pozostałym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia. Ponadto policjanci przeszukujący teren odnaleźli przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8.
"W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - informuje policja.
"Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - dodano.
Do incydentu doszło w dniu meczu Jagiellonii Białystok z hiszpańską drużyną Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA i rozpocznie się o godz. 18.45 na stadionie Chorten Arena w Białymstoku.
Artykuł jest aktualizowany.
