Brutalny atak na S8. Zajechali autokarom drogę, pobili kibiców z Hiszpanii

Polska

W nocy na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką zamaskowana grupa osób zaatakowała dwa autokary z hiszpańskimi kibicami jadące w kierunku Białegostoku. Zatrzymano siedem osób, zabezpieczono również ich kominiarki czy niebezpieczne narzędzia. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami.
Polsat News
Grupa zamaskowanych osób wbiegła na trasę S8 i siłą wtargnęła do autokarów przewożących hiszpańskich kibiców, doszło do konfrontacji (zdj. ilustracyjne)

Jak podała mazowiecka policja, w nocy ze środy na czwartek "o godz. 0:46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica". Patrol dotarł tam po pięciu minutach i zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.

 

"Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji" - zapewniają służby.

Ostrów Mazowiecki. Brutalny atak na hiszpańskich kibiców

Trzy osoby trafiły do szpitala, a pozostałym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia. Ponadto policjanci przeszukujący teren odnaleźli przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8.

 

"W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - informuje policja.

 

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

 

"Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - dodano.

 

Do incydentu doszło w dniu meczu Jagiellonii Białystok z hiszpańską drużyną Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA i rozpocznie się o godz. 18.45 na stadionie Chorten Arena w Białymstoku.

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Tajne posiedzenie Sejmu. Media: Tusk przedstawi ważną informację
Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
HISZPANIEJAGIELLONIA BIAŁYSTOKKIBICEOSTRÓW MAZOWIECKAPOBICIEPOLSKAPROSIENICAS8

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 