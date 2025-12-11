W nocy ze środy na czwartek grupa zamaskowanych osób zaatakowała dwa autokary wiozące hiszpańskich kibiców do Białegostoku. Przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. "Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji" - przekazały służby.

W wyniku ataku trzy osoby trafiły do szpitala, a pozostałym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia - Z tego, co wiem, nie były to poważne obrażenia i osoby te są już zwalniane ze szpitala - przekazała Polsat News podinsp. Katarzyna Kucharska z Policji Mazowieckiej.

Atak na kibiców na S8. Są pierwsze zatrzymania

W czwartek przed godziną 19 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek potwierdził, że w sprawie doszło już do pierwszych zatrzymań.

"Są pierwsi zatrzymani ws. zablokowania ruchu na trasie S8 i pobicia hiszpańskich kibiców. Policja z żelazną konsekwencją ustala pozostałych uczestników napaści" - przekazał Mroczek w serwisie X.

Wcześniej o zatrzymaniach poinformowała policja. "W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - przekazali funkcjonariusze.

Atak na kibiców na S8. Policja przeszukuje teren

W trakcie przeszukiwania terenu policja znalazła m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i drewniane oraz nożyce do cięcia metalu, które zostały zabezpieczone i będą stanowić dowód w sprawie. Jak poinformowała rzecznik mazowieckiej policji "cały czas odnajdywane są kolejne przedmioty m.in. nóż".

Po interwencji służb hiszpańscy kibice kontynuowali podróż do Białegostoku. Tam o godz. 18.45 Jagiellonia Białystok zmierzy się z hiszpańską drużyną Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA.

